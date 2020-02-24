Программы для Android » Игры » Гонки » Mad Skills Motocross 2 для Android
Mad Skills Motocross 2 для Android

Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для AndroidОписание   Скачать Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для AndroidСКАЧАТЬ (99,98 Мб) Скриншоты Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для AndroidОтзывы (0)  Видеоролик к программе Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для AndroidВидеоролик  
Оцените программу!
2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mad Skills Motocross 2 – из названия игры не сложно догадаться, что она целиком и полностью посвящается мотокроссу. Тут существует два режима игры – карьера (кроме открытия новых трасс и мотоциклов существует возможность соревноваться с друзьями из социальных сетей) и мультиплеер (необходимо использовать учетную запись Facebook, Twitter или Game Center).

В игре вас ожидают:

  • 11 различных мотоциклов с разными характеристиками.
  • Реалистичная физика байка.
  • Большое количество треков.
  • Возможность играть с друзьями или случайным соперником.
  • Еженедельные конкурсы.
  • Кастомизация мотоцикла и внешнего вида байкера. 
Что нового в Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для Android?
  • Исправление ошибок.
Mad Skills Motocross 2
Mad Skills Motocross 2
Mad Skills Motocross 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 891
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
ТОП-сегодня раздела "Гонки"
 

Real Racing 3 7.3.0 для Android

Реалистичные автогонки на 39 лицензированных трассах за рулем более 140 официальных автомобилей от различных производителей. Начните карьеру перспективного гонщика,

Angry Birds Go! 2.9.1 для Android

Angry Birds Go! – в этой версии игры злые птицы будут гоняться со свиньями на скоростных трассах. Гоночные болиды собраны из хлама, но это не мешает им доезжать до

Автослалом 1.1.0.2 для Android

Автослалом - эмулятор популярной в прошлой портативной электронной игры "Электроника ИМ-23. Автослалом", в которой игроку необходимо управляя гоночным автомобилем,

Need for Speed No Limits 2.7.3 для Android

Need for Speed No Limits – популярная гоночная серия пришла на Android. Любители максимальных скоростей смогут жечь резину, включать нитро, соревноваться с другими

Deadly Car Racing 1.7 для Android

Гоночная аркада для мобильных устройств на базе Android, в которой ваш автомобиль на высокой скорости, несется по оживленной трассе. При этом необходимо стараться

Speed Racing 3D 1.03 для Android

Speed Racing 3D - увлекательная гоночная игра с качественной графикой и удобным управлением

скачать Adguard

Отзывы о программе Mad Skills Motocross 2

Admin

Отзывов о программе Mad Skills Motocross 2 2.15.1315 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 