Explzh - простенький на вид, но достаточно функциональный архиватор, который поддерживает работу с множеством популярных форматов, таких как LHA, JAR, RAR, ZIP, ISO-9660/ISO-13346 и др. Программа также имеет собственный формат для архива - еxplzh.

В отличие от других популярных и более раскрученных архиваторов, данный архиватор имеет ряд дополнительных и полезных опций. Во-первых, при создании архива поддерживается шифрование алгоритмом AES. Во-вторых, реализована высокая скорость архивации/деархивации данных за счет качественно оптимизированной архитектуры. В-третьих, внутри архива возможен просмотр миниатюр для картинок и видео, что значительно упрощает поиск нужного изображения без необходимости распаковки всего архива.

Как отмечалось, интерфейс программы прост и интуитивно понятен, и даже не смотря на отсутствие русской локализации настройка программы не вызывает сложностей. Стоит отметить также, что все библиотеки обновляются в автоматическом режиме (при наличии доступа в Интернет), так что у Вас всегда будут самые свежие и актуальные версии встроенных компонентов.

В целом, Explzh может стать неплохой альтернативной программой для работы с архивными форматами, поддерживая самые востребованные типы архивов и обладая достаточно разносторонним функционалом.