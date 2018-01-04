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OsmAnd DVR для iOS

OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPad

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Описание OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPadОписание   Скачать OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (31.4 Мб) Скриншоты OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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OsmAnd DVR - автомобильный видеорегистратор для iOS-устройств с расширенной поддержкой дорожных карт. Если Вы еще не приобрели отдельное устройство для видеофиксации своих действий в дороге или Ваш регистратор по каким-либо причинам вышел из строя, то это приложение поможет решить такую проблему.

Вам нужно скачать OsmAnd DVR на свой гаджет, установить его в специальный держатель в салоне авто и запустить запись. Есть, кстати, опция автоматического записывания при включении приложения. Среди основных функций стоит выделить возможность непрерывной видеозаписи (при заполнении памяти старые ролики будут удаляться, а на их место сохраняться новые), фотосъемку, восстановление записи при возврате из фонового режима или после входящего звонка, регулировку частоты кадров, поддержку субтитров, режим экономии энергии, защиту паролем, стабилизацию видео и др. Кроме того, при включенной опции GPS-позиционирования OsmAnd DVR может определять Ваше текущее местоположение и скорость движения.

Если во время движения и съемки произошло какое-то важное событие, которое Вы хотите защитить от последующей перезаписи, то достаточно просто тапнуть по центру экрана - текущий ролик сохранится в папке Избранного, где автоматическое удаление недоступно. Отснятый материал легко перебрасывается на ПК обычным подключением по USB-кабелю или с помощью беспроводной технологии по Wi-Fi-каналу.

Нельзя не упомянуть и о взаимодействии с картами Apple. Как уже отмечалось, при рабочем GPS программа может показывать Ваше местонахождение на картах, а также ближайшую дорожную обстановку. Для этого предусмотрено 4 типа карт с переключением слоев и отображением пробок. Кроме всего, Вы можете воспользоваться и голосовыми подсказками, которые заблаговременно предупредят о знаках ограничения скорости, пешеходном переходе и других важных элементах во время движения.

В целом, OsmAnd DVR действительно удобный во всех отношениях видеорегистратор, который поможет автовладельцам избежать многих неприятных ситуаций в пути и стать Вашим свидетелем в спорной ситуации.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты OsmAnd DVR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 173
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Карты - Авто
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Отзывы о программе OsmAnd DVR

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