OsmAnd DVR - автомобильный видеорегистратор для iOS-устройств с расширенной поддержкой дорожных карт. Если Вы еще не приобрели отдельное устройство для видеофиксации своих действий в дороге или Ваш регистратор по каким-либо причинам вышел из строя, то это приложение поможет решить такую проблему.

Вам нужно скачать OsmAnd DVR на свой гаджет, установить его в специальный держатель в салоне авто и запустить запись. Есть, кстати, опция автоматического записывания при включении приложения. Среди основных функций стоит выделить возможность непрерывной видеозаписи (при заполнении памяти старые ролики будут удаляться, а на их место сохраняться новые), фотосъемку, восстановление записи при возврате из фонового режима или после входящего звонка, регулировку частоты кадров, поддержку субтитров, режим экономии энергии, защиту паролем, стабилизацию видео и др. Кроме того, при включенной опции GPS-позиционирования OsmAnd DVR может определять Ваше текущее местоположение и скорость движения.

Если во время движения и съемки произошло какое-то важное событие, которое Вы хотите защитить от последующей перезаписи, то достаточно просто тапнуть по центру экрана - текущий ролик сохранится в папке Избранного, где автоматическое удаление недоступно. Отснятый материал легко перебрасывается на ПК обычным подключением по USB-кабелю или с помощью беспроводной технологии по Wi-Fi-каналу.

Нельзя не упомянуть и о взаимодействии с картами Apple. Как уже отмечалось, при рабочем GPS программа может показывать Ваше местонахождение на картах, а также ближайшую дорожную обстановку. Для этого предусмотрено 4 типа карт с переключением слоев и отображением пробок. Кроме всего, Вы можете воспользоваться и голосовыми подсказками, которые заблаговременно предупредят о знаках ограничения скорости, пешеходном переходе и других важных элементах во время движения.

В целом, OsmAnd DVR действительно удобный во всех отношениях видеорегистратор, который поможет автовладельцам избежать многих неприятных ситуаций в пути и стать Вашим свидетелем в спорной ситуации.