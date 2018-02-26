Bochs для Windows

Bochs 2.6.9

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Описание Bochs 2.6.9Описание   Скачать Bochs 2.6.9СКАЧАТЬ (5,09 Мб) Скриншоты Bochs 2.6.9Скриншоты (5)   Статистика Bochs 2.6.9Статистика   Отзывы о Bochs 2.6.9Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Bochs - бесплатное приложение для эмуляции аппаратного обеспечения IBM PC. Включает в себя эмуляцию процессоров архитектуры x86, устройств ввода-вывода и возможность использовать различные BIOS и видеоадаптеры. Может быть запущен на любой аппаратной платформе, в том числе на SPARC, PowerPC, MIPS. Может эмулировать процессоры 386, 486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и т.п., поддерживает MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, SSE3 и SSE4.

Может использоваться для отладки новых операционных систем. Также этот программный продукт подойдет геймерам для запуска старых игр.

Возможности:

  • Может регулировать скорость симуляции, делая паузу в любом желаемом вами месте для проверки состояния памяти или регистров CPU.
  • Интерпретирует каждую команду виртуального процессора.
  • Эмулирует процессоры: 386, 486, Pentium/PentiumII/PentiumIII/Pentium4 или x86-64 включая опциональные инструкции MMX, SSEx і 3DNow!
  • Графический дебаггер для большинства поддерживаемых платформ.
  • Применяется для отладки операционных систем и их компонентов. Имеет встроенные возможности по отладке.
  • Полная поддержка сохранения/восстановления для расширенных настроек интерфейса отладчика (window+font).
  • Поддержка образов Oracle VM VirtualBox (VDI версии 1.1).
  • Можно использовать для запуска многих ОС включая Linux, DOS, Windows 95/98 и Windows NT/2000/XP или Windows Vista/7.
Скриншоты Bochs:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 925
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе Bochs

AppData 174 про Bochs 2.6.8 [25-02-2018]

Для запуска операционных систем Windows 95/98/XP. Если запустишь другую операционную систему, то у тебя компьютер полетит.
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Будапешт про Bochs 2.6.8 [26-11-2015]

Обьясните нубу!Для чего она нужна?
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