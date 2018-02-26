Bochs - бесплатное приложение для эмуляции аппаратного обеспечения IBM PC. Включает в себя эмуляцию процессоров архитектуры x86, устройств ввода-вывода и возможность использовать различные BIOS и видеоадаптеры. Может быть запущен на любой аппаратной платформе, в том числе на SPARC, PowerPC, MIPS. Может эмулировать процессоры 386, 486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и т.п., поддерживает MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, SSE3 и SSE4.
Может использоваться для отладки новых операционных систем. Также этот программный продукт подойдет геймерам для запуска старых игр.
Возможности:
Может регулировать скорость симуляции, делая паузу в любом желаемом вами месте для проверки состояния памяти или регистров CPU.
Интерпретирует каждую команду виртуального процессора.
Эмулирует процессоры: 386, 486, Pentium/PentiumII/PentiumIII/Pentium4 или x86-64 включая опциональные инструкции MMX, SSEx і 3DNow!
Графический дебаггер для большинства поддерживаемых платформ.
Применяется для отладки операционных систем и их компонентов. Имеет встроенные возможности по отладке.
Полная поддержка сохранения/восстановления для расширенных настроек интерфейса отладчика (window+font).
Поддержка образов Oracle VM VirtualBox (VDI версии 1.1).
Можно использовать для запуска многих ОС включая Linux, DOS, Windows 95/98 и Windows NT/2000/XP или Windows Vista/7.