VirtualBox 6.0.10.132072
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную
Android SDK 24.4.1
Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android
KOPLAYER 1.4.1056
KOPLAYER - бесплатный и высокопроизводительный эмулятор ОС Android, с помощью которого можно запускать мобильные игры и приложения на Windows ПК. Позволяет
VMware Workstation 15.1.0 build 13591040
VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка
DOSBox 0.74-3
DOSBox - Программа эмулирует x86 процессор с поддержкой звука и DOS, позволяя тем самым запускать старые игры на платформах, не имеющих DOS
VCam 6.3
VCam - эмулятор веб-камеры, позволяющий пользователям у которых отсутствует устройство видеозахвата с легкостью проводить конференции, дистанционное обучение,