LDPlayer для Windows

LDPlayer 3.70

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Описание LDPlayer 3.70Описание   Скачать LDPlayer 3.70СКАЧАТЬ (287,06 Мб) Скриншоты LDPlayer 3.70Скриншоты (2)   Статистика LDPlayer 3.70Статистика   Отзывы о LDPlayer 3.70Отзывы (1)  
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4.70 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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LDPlayer - Android-эмулятор для запуска мобильных игр на ПК. Имеется поддержка запуска нескольких копий, есть возможность управления с клавиатуры, присутствует запись видео, скриншоты и запись скриптов, а также полноценная поддержка Google Play Market и всех приложений внутри него.

Особенности приложения:

  • поддержка запуска нескольких копий без каких-дибо ограничений;
  • высокая скорость запуска;
  • возможность управления с клавиатуры и с помощью мыши;
  • совместимость с различными типами игр;
  • гладкое управление и стабильная и эффективная работа;
  • запись видео, скриншоты и запись скриптов;
  • полноценная поддержка Google Play Market и всех приложений внутри него.

 

Что нового в LDPlayer 3.70?
  • Оптимизирована производительность эмулятора, улучшена современность
  • Оптимизирована «Рагнарок М: Вечная любовь», улучшена чувствительность джойстика
  • Улучшено качество графики «Lineage 2: Revolution», «ICARUS» и т.д.
  • Исправлена проблема с вращением обзора после огони «Cyber Hunter»
  • Исправлена проблема с поддержикой CPU АДМ на «Рагнарок М: Вечная любовь» и «Lords Mobile» и т.д.
LDPlayer
LDPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Арабскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)7 / 2 071
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе LDPlayer

Андрей про LDPlayer 3.46 [09-01-2019]

Самый стабильный эмулятор
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