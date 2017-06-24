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LicenseCrawler для Windows

LicenseCrawler 1.98 build 1721

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Описание LicenseCrawler 1.98 build 1721Описание   Скачать LicenseCrawler 1.98 build 1721СКАЧАТЬ (1,36 Мб) Скриншоты LicenseCrawler 1.98 build 1721Скриншоты (3)   Статистика LicenseCrawler 1.98 build 1721Статистика   Отзывы о LicenseCrawler 1.98 build 1721Отзывы (0)  
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3.25 из 5, всего оценок - 4
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LicenseCrawler - полезная портативная утилита, которая поможет найти и сохранить лицензионные ключи программного обеспечения на Вашем компьютере. Если планируете переустановить свою операционку, то Вам совершенно необходимо иметь под рукой список серийных номеров для платных приложений, а также и тех, которые требовали регистрации при бесплатном использовании, иначе Вы потеряете полноценный доступ к такому ПО. Порой не всегда удается быстро и без дополнительных затрат времени решить такую задачу. В этом случае Вам поможет эта программа.

Работать с программой очень просто, настроек тут практически нет. Можно указать отдельный раздел реестра, в котором нужно искать ключи, а можно проанализировать и всю систему сразу. Запустив поиск, буквально через несколько минут перед Вами будет список программ с серийными номерами продуктов и их ID.

Из дополнительных возможностей стоит отметить работу с удаленными компьютерами, если к ним есть доступ. Вся найденная информация может быть сохранена в отдельный файл и даже зашифрована, чтобы посторонний пользователь не мог воспользоваться Вашими персональными ключами.

В целом, LicenseCrawler весьма неплохая утилита, которая может пригодиться, если Вам по каким-либо причинам нужно найти все лицензионные ключи программных продуктов в Вашей системе.

Скриншоты LicenseCrawler:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 701
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе LicenseCrawler

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