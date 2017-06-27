Zentertain Photo Editor Pro - мощный многофункциональный графический редактор для профессионального преобразования фотографий прямо на экране Вашего Android-устройства. Тут можно работать как с готовыми изображениями, так и сделать новое фото и сразу же приступить к его обработке.

Для редактирования картинок не нужно обладать какими-то специальными знаниями и делать специфические сложные манипуляции: все инструменты легко применяются/отменяются, а изменения сразу видны для оценки внесенных преобразований. Тут для Вас приготовлено множество готовых цветовых фильтров и эффектов, рамок и виньеток, стикеров и наклеек, можно обрезать фото, фокусироваться на определенной области, менять ориентацию (вращать), регулировать основные цветовые параметры (яркость, контраст, насыщенность, тепло, резкость), убирать эффект красных глаз, прописывать произвольный текст и многое другое.

Для тех, кто не хочет заморачиваться со всеми настройками, разработчики предусмотрели в Zentertain Photo Editor Pro автоматическое улучшение буквально в одно касание (раздел "Улучшить"). Готовую работу можно не только сохранить на своем гаджете, но сразу же поделиться ей с друзьями и близкими людьми через социальные сети, по электронной почте, SMS/MMS и т.д.

В целом, Zentertain Photo Editor Pro превратит Ваш смартфон или планшет в графическую мини-студию, позволяя удобно выполнять все необходимые опции редактирования изображений.