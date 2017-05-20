PNotes.NET для Windows

PNotes.NET 3.4.0.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание PNotes.NET 3.4.0.2Описание   Скачать PNotes.NET 3.4.0.2СКАЧАТЬ (4,23 Мб) Скриншоты PNotes.NET 3.4.0.2Скриншоты (9)   Статистика PNotes.NET 3.4.0.2Статистика   Отзывы о PNotes.NET 3.4.0.2Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PNotes.NET - продвинутая программа для создания наклеек с напоминаниями на рабочем столе компьютера. Порой, чтобы не забыть важное мероприятие, звонок, встречу или какие-то данные, приходится клеить на свой монитор бумажные напоминалки. Когда таких заданий слишком много, то весь дисплей практически закрыт наклейками. Чтобы исправить такую ситуацию и упростить работу с липкими напоминаниями как раз и удобно воспользоваться приложением PNotes.NET.

Эта программа имеет много разнообразных настроек, которые позволяют достаточно гибко организовать и рассортировать коллекцию напоминалок по своим предпочтениям. Тут можно:

  • выбирать тип шрифта, его размер, цвет, жирность, курсив, подчеркивание, положение на стикере, прозрачность и др.,
  • делать однократные или регулярные напоминания,
  • группировать и сортировать заметки по типу,
  • вести дневник напоминаний по дате,
  • устанавливать дату и время отображения заметки со звуковым оповещением,
  • делать резервные копии стикеров,
  • экспортировать/импортировать наклейки,
  • вести поиск и многое другое.

Вы можете совершенно не переживать, что рабочее пространство Вашего монитора будет заклеено электронными стикерами точно также как и бумажными: в PNotes напоминания легко скрываются, а в назначенное время (или заранее - как установите в планировщике) получите сообщение о важном для Вас событии или мероприятии. Есть также опция text-to-speech - чтение записки одним из доступных голосов.

Чтобы другие пользователи не меняли Ваших настроек и не удаляли записки, предусмотрена установка пароля на вход в программу.

В целом, PNotes.NET весьма качественно и грамотно продуманное приложение с множеством настроек, которое станет отличным помощником как для всех активных деловых людей, так и для обычных пользователей, что боятся забыть какое-то важное событие, проводя время за ПК.

Скриншоты PNotes.NET:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 917
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки - другое
ТОП-сегодня раздела "Календари, органайзеры, напоминалки"
 

ModernAlert 3.3.0

ModernAlert - программа, выполняющая роль будильника, таймера, напоминателя, секундомера. Кроме того, способна перезагружать и выключать компьютер в установленное

Wise Reminder 1.26.63

Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах

BIRTHDAY! millennium 4.12

BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует расчет переходящих праздников, определяемых относительно Пасхи,

Atomic Alarm Clock 6.3

Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность

Будильник 2.5.0.7

Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в

Simple Sticky Notes 3.6.1

Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея

скачать Adguard

Отзывы о программе PNotes.NET

Владимир про PNotes.NET 3.2.0.3 [08-12-2015]

Отличная программка. Портабельную версию с русификатором скачал с сайта разработчика. Ооочень много гибких настроек. Разбираться в меню можно долго, но я не пожалел об этом, настроив всё под себя.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 