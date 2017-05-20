PNotes.NET - продвинутая программа для создания наклеек с напоминаниями на рабочем столе компьютера. Порой, чтобы не забыть важное мероприятие, звонок, встречу или какие-то данные, приходится клеить на свой монитор бумажные напоминалки. Когда таких заданий слишком много, то весь дисплей практически закрыт наклейками. Чтобы исправить такую ситуацию и упростить работу с липкими напоминаниями как раз и удобно воспользоваться приложением PNotes.NET.

Эта программа имеет много разнообразных настроек, которые позволяют достаточно гибко организовать и рассортировать коллекцию напоминалок по своим предпочтениям. Тут можно:

выбирать тип шрифта, его размер, цвет, жирность, курсив, подчеркивание, положение на стикере, прозрачность и др.,

делать однократные или регулярные напоминания,

группировать и сортировать заметки по типу,

вести дневник напоминаний по дате,

устанавливать дату и время отображения заметки со звуковым оповещением,

делать резервные копии стикеров,

экспортировать/импортировать наклейки,

вести поиск и многое другое.

Вы можете совершенно не переживать, что рабочее пространство Вашего монитора будет заклеено электронными стикерами точно также как и бумажными: в PNotes напоминания легко скрываются, а в назначенное время (или заранее - как установите в планировщике) получите сообщение о важном для Вас событии или мероприятии. Есть также опция text-to-speech - чтение записки одним из доступных голосов.

Чтобы другие пользователи не меняли Ваших настроек и не удаляли записки, предусмотрена установка пароля на вход в программу.

В целом, PNotes.NET весьма качественно и грамотно продуманное приложение с множеством настроек, которое станет отличным помощником как для всех активных деловых людей, так и для обычных пользователей, что боятся забыть какое-то важное событие, проводя время за ПК.