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Прозрачные часы и погода для Android

Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для Android

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Описание Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для AndroidОписание   Скачать Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для AndroidСКАЧАТЬ (18,51 Мб) Скриншоты Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для AndroidСтатистика   Отзывы о Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Прозрачные часы и погода - многофункциональное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое кроме информативных виджетов для рабочего стола, предоставляет доступ к подробному прогнозу погоды.

Ключевые особенности программы Прозрачные часы и погода:

  • Множество настраеваемых виджетов для домашнего экрана.
  • Возможность выбора обложек виджетов, стиля значков погоды и шрифтов часов.
  • Отображение следующего будильника, следующего события календаря и номера недели.
  • Автоматическое/ручное определение местоположения.
  • Выбор интервала обновления погоды (от 15 мин. до 8 часов).
  • Подробный прогноз погоды (температура, влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость, УФ индекс, ветровые условия, время восхода и заката и пр.).
  • Отображение текущих фаз луны.
  • Прогноз погоды на 7 дней.
  • Отображения информации о погоде до 10 различных местоположений по всему миру.
  • Отображение системной информации (заряд батареи, объем свободной памяти, Wi-Fi статус и пр.).
  • Резервирование и восстановление настроек.
  • Наличие предупреждений о низком уровне заряде батареи и многое другое.
Скриншоты Прозрачные часы и погода:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 932
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
 Программа Прозрачные часы и погода отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Прозрачные часы и погода

Admin

Отзывов о программе Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для Android пока нет, можете добавить...

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