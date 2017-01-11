Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для Android

Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 18,51 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Прозрачные часы и погода - многофункциональное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое кроме информативных виджетов для рабочего стола, предоставляет доступ к подробному прогнозу погоды. Ключевые особенности программы Прозрачные часы и погода: Множество настраеваемых виджетов для домашнего экрана.

Возможность выбора обложек виджетов, стиля значков погоды и шрифтов часов.

Отображение следующего будильника, следующего события календаря и номера недели.

Автоматическое/ручное определение местоположения.

Выбор интервала обновления погоды (от 15 мин. до 8 часов).

Подробный прогноз погоды (температура, влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость, УФ индекс, ветровые условия, время восхода и заката и пр.).

Отображение текущих фаз луны.

Прогноз погоды на 7 дней.

Отображения информации о погоде до 10 различных местоположений по всему миру.

Отображение системной информации (заряд батареи, объем свободной памяти, Wi-Fi статус и пр.).

Резервирование и восстановление настроек.

Наличие предупреждений о низком уровне заряде батареи и многое другое. Скриншоты Прозрачные часы и погода: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 932 Разработчик MACHAPP Software Ltd Последнее обновление 11.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Погода Отзывы о программе Прозрачные часы и погода Admin Отзывов о программе Прозрачные часы и погода 0.99.02.02 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости