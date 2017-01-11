Прозрачные часы и погода - многофункциональное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое кроме информативных виджетов для рабочего стола, предоставляет доступ к подробному прогнозу погоды.
Ключевые особенности программы Прозрачные часы и погода:
Множество настраеваемых виджетов для домашнего экрана.
Возможность выбора обложек виджетов, стиля значков погоды и шрифтов часов.
Отображение следующего будильника, следующего события календаря и номера недели.
Автоматическое/ручное определение местоположения.
Выбор интервала обновления погоды (от 15 мин. до 8 часов).
Подробный прогноз погоды (температура, влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость, УФ индекс, ветровые условия, время восхода и заката и пр.).
Отображение текущих фаз луны.
Прогноз погоды на 7 дней.
Отображения информации о погоде до 10 различных местоположений по всему миру.
Отображение системной информации (заряд батареи, объем свободной памяти, Wi-Fi статус и пр.).
Резервирование и восстановление настроек.
Наличие предупреждений о низком уровне заряде батареи и многое другое.