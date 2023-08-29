UAV Forecast for Drone Pilots для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Good To Forecast
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,13 Мб
|СКАЧАТЬ
UAV Forecast for Drone Pilots - это надежный спутник ваших полетов. Вы хотите узнать, когда можно отправить свой квадрокоптер в небо? Данное приложение предоставит вам все необходимые данные в одном месте, чтобы ваш полет прошел гладко и безопасно.
Основные функции UAV Forecast for Drone Pilots:
- Прогноз погоды: Будьте в курсе погодных условий перед полетом. Точная информация о ветре, температуре и осадках поможет вам принять верное решение.
- Солнечная активность (Kp): Этот параметр важен для стабильности GPS-сигнала. Мы предоставляем вам актуальную информацию о солнечной активности, чтобы вы могли планировать полет с уверенностью.
- Бесполетные зоны и ограничения: Мы поддерживаем базу данных о запретных зонах и ограничениях на полеты. Вам не придется беспокоиться о нарушении законодательства.
- Спутники GPS: Проверьте статус спутникового сигнала перед полетом. Надежное соединение с GPS обеспечит точность вашей навигации.
Приложение UAV Forecast идеально подходит для дронов различных марок, включая DJI Spark, Mavic, Phantom, Inspire, 3DR Solo, Parrot Bebop и другие. Будь вы опытным пилотом или только начинаете осваивать беспилотные летательные аппараты, данное приложение поможет вам сделать ваш полет безопасным и успешным.
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Отзывы о программе UAV Forecast for Drone Pilots
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