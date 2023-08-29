UAV Forecast for Drone Pilots для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35,13 Мб
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UAV Forecast for Drone Pilots - это надежный спутник ваших полетов. Вы хотите узнать, когда можно отправить свой квадрокоптер в небо? Данное приложение предоставит вам все необходимые данные в одном месте, чтобы ваш полет прошел гладко и безопасно.

Основные функции UAV Forecast for Drone Pilots:

  • Прогноз погоды: Будьте в курсе погодных условий перед полетом. Точная информация о ветре, температуре и осадках поможет вам принять верное решение.
  • Солнечная активность (Kp): Этот параметр важен для стабильности GPS-сигнала. Мы предоставляем вам актуальную информацию о солнечной активности, чтобы вы могли планировать полет с уверенностью.
  • Бесполетные зоны и ограничения: Мы поддерживаем базу данных о запретных зонах и ограничениях на полеты. Вам не придется беспокоиться о нарушении законодательства.
  • Спутники GPS: Проверьте статус спутникового сигнала перед полетом. Надежное соединение с GPS обеспечит точность вашей навигации.

Приложение UAV Forecast идеально подходит для дронов различных марок, включая DJI Spark, Mavic, Phantom, Inspire, 3DR Solo, Parrot Bebop и другие. Будь вы опытным пилотом или только начинаете осваивать беспилотные летательные аппараты, данное приложение поможет вам сделать ваш полет безопасным и успешным.
 

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