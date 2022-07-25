Local Weather для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,26 Мб
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Local Weather - точная погода с оповещениями. Программа предлагает точную информацию о прогнозе погоды на следующие 24 часа или 10 дней в реальном времени (почасовая температура, фаза погоды, влажность, УФ-индекс, видимость, точка росы, вероятность дождя, снега, льда, направление ветра, порывы, облачность и пр.).

Ключевые особенности Local Weather:

  • Почасовая температура, скорость и направление ветра, атмосферное давление, погодные условия, влажность, УФ-индекс, расстояние видимости, точка росы, высота над уровнем моря и состояние облачного покрова.
  • Содержит радарную карту, которая предлагает вам легко проверять информацию о местных погодных условиях.
  • Подробные данные, такие как качество воздуха, время восхода солнца и время заката.
  • Местное оповещение о погоде и стихийных бедствиях в реальном времени - зона воздействия раннего предупреждения, время начала, время окончания, сводка предупреждений, исходное предупреждение и источник данных.
  • Прогноз погоды на следующие 24 часа или 10 дней.
  • Вероятность дождя в ближайшие 10 дней (динамическая карта радаров дождя).
  • Линейный график показывает уровень направления ветра и тенденцию изменения направления.
  • Индекс качества воздуха (PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2, O3, уровень качества).
  • Точка росы, видимость, УФ-индекс.
  • Возможность вручную добавлять и удалять города, настраивать порядок городов, устанавливать город и прогноз погоды для уведомлений и виджетов.
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