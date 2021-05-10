Погода Землетрясения Барометр — первая и единственная программа, которая показывает карту погоды и карту землетрясений на виджетах! Это самая информативная программа, виджеты и индикаторы для Android об окружающей среде. Погода Землетрясения Барометр показывает текущую погоду за окном и прогноз погоды на 10 дней, атмосферное давление и количество осадков, лунный и солнечный календари, индикатор резких изменений давления и геомагнитную обстановку, силу и направления ветра, время восхода и заката солнца и луны, фазу луны и землетрясения.

Рекомендуется для тех, кто интересуется погодой, астрономией, рыбалкой, охотой, путешествует, имеет отдельный дом или дачу, чувствителен к изменению атмосферного давления или погоды, следит за состоянием дорог, катается на лыжах или сноуборде и т.д.

Основные возможности программы Погода Землетрясения Барометр:

2 источника прогноза погоды от всемирно известного европейского (Foreca) и американского поставщика погоды;

10-ти дневный прогноз погоды;

Барометр с индикатором резких перепадов давления вызывающих головную боль.

Почасовой прогноз на 24 часа в виде аналоговых часов.

17 оригинальных виджетов погоды, времени, землетрясений, фазы луны и т.д.

10 индикаторов в строке статуса:температура, осадки, барометр, ветер и т.д.

Мировые часы - локальное время для любого города;

130 000 городов по всему миру;

Количество и вероятность осадков;

Текущая погода за окном;

Землетрясения выше 4.5 баллов на виджете и в программе;

Фазы луны, время восхода и заката луны,

Время восхода и заката солнца;

Геомагнитная обстановка;

Малый объем потребляемого трафика (8 килобайт на один город за одно обновление);

Автоматическое отслеживание текущего города;

METAR сводка (для тех кто понимает).

Неповторимой особенностью программы является дизайн и форма отображения почасового прогноза - в виде часов, что позволяет быстро и точно спланировать свои дела с учётом погодных сюрпризов. С помощью оригинальных элементов управления можно всего лишь одним движением пальца посматривать текущие условия и прогноз на все 10 дней. Несколько вариантов виджетов показывают аналоговые часы с почасовым прогнозом погоды размерами 2х2, 3х3, 4х4, 3х4, 4х3. Также есть виджеты размером 1х1 с временем, барометром и текущими условиями и виджеты размерами 1х1, 2х2 с температурой, осадками и ветром на сегодня , завтра и послезавтра. У виджетов можно задавать отображаемый город, прозрачность, цвет и множество различных параметров.

Одной из интересных особенностей является Барометр. Барометр показывает изменение давления за последние 24 часа. При резком изменении давления программа выделяет график давления красным цветом. Это позволяет лучше понимать причину плохого самочувствия (причём не только своего) в тех случаях, когда оно связано с перепадом давления.