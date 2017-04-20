StartIsBack++ для Windows

StartIsBack++ 2.0.6

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание StartIsBack++ 2.0.6Описание   Скачать StartIsBack++ 2.0.6СКАЧАТЬ (1,23 Мб) Скриншоты StartIsBack++ 2.0.6Скриншоты (8)   Статистика StartIsBack++ 2.0.6Статистика   Отзывы о StartIsBack++ 2.0.6Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7. Хоть Microsoft и реализовала в Win 10 по многочисленным просьбам пользователей стартовое меню Пуск, но оно имеет другой дизайн и переработанный функционал. Если же вам удобней работать именно с тем Пуском, который был в Win 7, то нет необходимости откатываться до старых версий ОС - достаточно всего лишь воспользоваться StartIsBack++.

Программа гибко настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя, позволяя полностью организовать свое меню Пуск. Для этого тут предусмотрено несколько макетов меню, иконок Пуск (можно использовать и свои), регулируется прозрачность (самого меню и панели задач), доступны значки большого размера, опция "Все программы" выпадающим списком (как в Windows XP) и т.д. Кроме того, можно отображать часто используемые метро-приложения (а также удалять ненужные), сортировать списки программ по имени, подсвечивать недавно установленные, использовать улучшенный поиск, регулировать отображение символьных значков (загрузки, видео, игры, этот компьютер, сеть и т.д.) и многое-многое другое.

Таким образом, с помощью StartIsBack++ работа за ПК станет более привычной, удобной, продуктивной и стильной, позволив насладиться всеми преимуществами классического меню Пуск.

Что нового в StartIsBack++ 2.0.6?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты StartIsBack++:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $2.99
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 919
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Расширения
ТОП-сегодня раздела "Обои, темы, оболочки"
 

Classic Shell 4.3.0

Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант оформления меню "Пуск" в Windows 7. Также приложение предоставляет

IconPackager 5.0

IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже

DreamScene для Windows 7 1.0

DreamScene для Windows 7 - расширение интерфейса Windows, которое позволяет для фона рабочего стола установить стандартное видео Windows DreamScene или собственное

Windows 7 DreamScene Activator 1.1

Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG

Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2

Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения

UxTheme Multi-Patcher 10.0

UxTheme Multi-Patcher - бесплатная программа, которая позволяет пользователю использовать альтернативные темы оформления в ОС Windows XP/2003 Server/Vista/ 2008

скачать Adguard

Отзывы о программе StartIsBack++

(ерж про StartIsBack++ 1.2 [24-12-2015]

Неплохая программка: легко настраивается, всё понятно, малый "вес". Сейчас использую на 10-ке. Слегка удивлён, что у неё на сайте мало пользователей.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 