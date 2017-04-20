ShareX для Windows

ShareX 11.7.0

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Описание ShareX 11.7.0Описание   Скачать ShareX 11.7.0СКАЧАТЬ (4,42 Мб) Скриншоты ShareX 11.7.0Скриншоты (9)   Статистика ShareX 11.7.0Статистика   Отзывы о ShareX 11.7.0Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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ShareX - мощная многофункциональная утилита для снятия скриншотов с экрана монитора с возможностью использования дополнительных инструментов для их редактирования и обработки. Работать с приложением достаточно просто и удобно благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу, где все основные опции вынесены на левую панель.

Закладка Захват позволяет делать скриншот всего экрана, выбранной области, активного окна и даже совершенно произвольной формы, а также web-страницы или длинного списка. На вкладке Загрузка в программу можно добавить другие файлы изображений, загрузив их по ссылке, из буфера обмена, перетаскиванием и др. Раздел Операции предназначен для быстрого захвата экрана по одному из предложенных вариантов (объекты, вся область, активное окно) и видеозаписи происходящих на мониторе действий (видеозахват). Кстати, при желании можно использовать и горячие клавиши, которые имеют гибкие настройки.

После получения скриншота в ShareX есть несколько вариантов дальнейших действий с изображением: отредактировать в редакторе, добавить водяной знак, скопировать в буфер обмена, распечатать, сохранить в файл, загрузить на сервер и др. операции.

Отдельно стоит выделить возможность загрузки любых файлов в Сеть (закладка Сервисы загрузок), что позволяет быстро размещать файл в интернете через социальные сети или облачные сервисы. Поддерживаются порталы Twitter, Facebook, Google +, Tumblr, Reddit и многие другие.

Но и это еще не все. В специальном разделе Инструменты вы найдете несколько дополнительных утилит, которые могут пригодиться в работе:

  • цветовая палитра,
  • пипетка,
  • редактор изображений,
  • наложение эффектов,
  • проверка хэша,
  • клиент IRC,
  • изменение DNS,
  • генератор QR-кода,
  • линейка,
  • объединение изображений,
  • миниатюры из видео,
  • клиент FTP,
  • проверка монитора и другие.

В общем, если сталкиваетесь с необходимостью частого захвата картинки экрана монитора и его последующего редактирования, то ShareX станет отличным помощником, позволяя использовать много удобных и полезных инструментов.

Что нового в ShareX 11.7.0?
  • Новые инструменты для рисования
  • Добавлена поддержка для вставки изображения или текста
  • Различные добавления и исправления
Скриншоты ShareX:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
 Программа ShareX отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Захват экрана"
 

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Отзывы о программе ShareX

Чупакабра про ShareX 10.5.0 [12-12-2015]

360 Total Security-эту "программу" при загрузке сразу прибил,как грязного вонючего клопа,под названием:HEUR/QVM06.1.Malware.Gen.Может хватит столь уважаемый сайт зарожать всяким говном?!А то ведь-закроют вас пожизненно,кое-кто и кое-куда...
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Korm в ответ Чупакабра про ShareX 10.5.0 [12-12-2015]

Я больше доверяю сервису VirusTotal, который по данной проге (установочный файл ShareX-10.5.0-setup.exe) выдал результат проверки: "Показатель выявления: 0 / 55". А "антивирус" 360 Total Security может и не такое найти. Он своего рода сам один большой вирус.
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