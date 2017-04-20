ShareX - мощная многофункциональная утилита для снятия скриншотов с экрана монитора с возможностью использования дополнительных инструментов для их редактирования и обработки. Работать с приложением достаточно просто и удобно благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу, где все основные опции вынесены на левую панель.

Закладка Захват позволяет делать скриншот всего экрана, выбранной области, активного окна и даже совершенно произвольной формы, а также web-страницы или длинного списка. На вкладке Загрузка в программу можно добавить другие файлы изображений, загрузив их по ссылке, из буфера обмена, перетаскиванием и др. Раздел Операции предназначен для быстрого захвата экрана по одному из предложенных вариантов (объекты, вся область, активное окно) и видеозаписи происходящих на мониторе действий (видеозахват). Кстати, при желании можно использовать и горячие клавиши, которые имеют гибкие настройки.

После получения скриншота в ShareX есть несколько вариантов дальнейших действий с изображением: отредактировать в редакторе, добавить водяной знак, скопировать в буфер обмена, распечатать, сохранить в файл, загрузить на сервер и др. операции.

Отдельно стоит выделить возможность загрузки любых файлов в Сеть (закладка Сервисы загрузок), что позволяет быстро размещать файл в интернете через социальные сети или облачные сервисы. Поддерживаются порталы Twitter, Facebook, Google +, Tumblr, Reddit и многие другие.

Но и это еще не все. В специальном разделе Инструменты вы найдете несколько дополнительных утилит, которые могут пригодиться в работе:

цветовая палитра,

пипетка,

редактор изображений,

наложение эффектов,

проверка хэша,

клиент IRC,

изменение DNS,

генератор QR-кода,

линейка,

объединение изображений,

миниатюры из видео,

клиент FTP,

проверка монитора и другие.

В общем, если сталкиваетесь с необходимостью частого захвата картинки экрана монитора и его последующего редактирования, то ShareX станет отличным помощником, позволяя использовать много удобных и полезных инструментов.