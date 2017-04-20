ShareX - мощная многофункциональная утилита для снятия скриншотов с экрана монитора с возможностью использования дополнительных инструментов для их редактирования и обработки. Работать с приложением достаточно просто и удобно благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу, где все основные опции вынесены на левую панель.
Закладка Захват позволяет делать скриншот всего экрана, выбранной области, активного окна и даже совершенно произвольной формы, а также web-страницы или длинного списка. На вкладке Загрузка в программу можно добавить другие файлы изображений, загрузив их по ссылке, из буфера обмена, перетаскиванием и др. Раздел Операции предназначен для быстрого захвата экрана по одному из предложенных вариантов (объекты, вся область, активное окно) и видеозаписи происходящих на мониторе действий (видеозахват). Кстати, при желании можно использовать и горячие клавиши, которые имеют гибкие настройки.
После получения скриншота в ShareX есть несколько вариантов дальнейших действий с изображением: отредактировать в редакторе, добавить водяной знак, скопировать в буфер обмена, распечатать, сохранить в файл, загрузить на сервер и др. операции.
Отдельно стоит выделить возможность загрузки любых файлов в Сеть (закладка Сервисы загрузок), что позволяет быстро размещать файл в интернете через социальные сети или облачные сервисы. Поддерживаются порталы Twitter, Facebook, Google +, Tumblr, Reddit и многие другие.
Но и это еще не все. В специальном разделе Инструменты вы найдете несколько дополнительных утилит, которые могут пригодиться в работе:
цветовая палитра,
пипетка,
редактор изображений,
наложение эффектов,
проверка хэша,
клиент IRC,
изменение DNS,
генератор QR-кода,
линейка,
объединение изображений,
миниатюры из видео,
клиент FTP,
проверка монитора и другие.
В общем, если сталкиваетесь с необходимостью частого захвата картинки экрана монитора и его последующего редактирования, то ShareX станет отличным помощником, позволяя использовать много удобных и полезных инструментов.
Что нового в ShareX 11.7.0?
Новые инструменты для рисования
Добавлена поддержка для вставки изображения или текста
SnagIt - основное назначение программы - снятие скриншотов с экрана монитора, причем SnagIt умеет делать не только статичные графические "снимки" выбранной области,
Отзывы о программе ShareX
Чупакабра про ShareX 10.5.0 [12-12-2015]
360 Total Security-эту "программу" при загрузке сразу прибил,как грязного вонючего клопа,под названием:HEUR/QVM06.1.Malware.Gen.Может хватит столь уважаемый сайт зарожать всяким говном?!А то ведь-закроют вас пожизненно,кое-кто и кое-куда... 1 | 5 | Ответить
Korm в ответ Чупакабра про ShareX 10.5.0 [12-12-2015]
Я больше доверяю сервису VirusTotal, который по данной проге (установочный файл ShareX-10.5.0-setup.exe) выдал результат проверки: "Показатель выявления: 0 / 55". А "антивирус" 360 Total Security может и не такое найти. Он своего рода сам один большой вирус. 7 | | Ответить