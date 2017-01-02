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Stellarium для Windows

Stellarium 0.15.1.1

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Описание Stellarium 0.15.1.1Описание   Скачать Stellarium 0.15.1.1СКАЧАТЬ (163,56 Мб) Скриншоты Stellarium 0.15.1.1Скриншоты (2)   Статистика Stellarium 0.15.1.1Статистика   Отзывы о Stellarium 0.15.1.1Отзывы (80)  
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4.78 из 5, всего оценок - 313
  • Рейтинг программы - 4.78 из 5
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Stellarium - программа является настольным планетарием, который в реальном времени показывает реалистичное 3D изображение звездного неба. Программа Stellarium с высочайшей степенью реализма воспроизводит картины, которые мы можем увидеть невооруженным глазом, а также в объектив бинокля или небольшого телескопа. Приложение является великолепным учебным пособием, а также настоятельно рекомендуется родителям, желающим познакомить своих детей с основами астрономии, и всем, кто любит смотреть в звездное небо. Простой и удобный интерфейс сможет без особых усилий освоить даже ребенок.

Приложение Stellarium обеспечивает визуализацию более 120 000 звезд, зарегистрированных в каталоге Hipparcos, а также других объектов открытого космоса по каталогу Messier. Среди наиболее интересных возможностей продукта - функция управления временем, генерирование расположения звезд, наблюдаемого из любой точки земного шара, фотореалистичные ландшафты, имитация атмосферных оптических явлений, отображение сеток координат, добавление подписей для всех объектов, а также поиск объектов, воспроизведение орбит и траекторий движения планет и выделение созвездий соединительными линиями.

Что нового в Stellarium 0.15.1.1?
  • Исправлены ошибки в отображении планет и загрузке сцен
  • Исправлены названия некоторых планет
Скриншоты Stellarium:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 89 890
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия - Астрономия

Отзывы о программе Stellarium

Людмила про Stellarium 0.14.3 [22-04-2016]

невозможно управлять мышью- почему?
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eduator про Stellarium 0.14.0 [27-10-2015]

Отлично работает на Windows 10
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Valerij про Stellarium 0.13.3 [08-07-2015]

Всё прекрасно,но вот со спутниками у меня проблема:на 0.12.4 спутники в виде маленького значка и сразу определяются на небосводе а 0.13.-значок отсутствует и обнаружить спутник стало весьма проблематично.Что следует сделать,чтобы устранить этот недостаток?А программа просто чудо!Спасибо!
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иван в ответ Valerij про Stellarium 0.14.1 [03-01-2016]

Выключить звёзды S
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Седой про Stellarium 0.13.2 [15-05-2015]

Программа не работает.
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(ерж про Stellarium 0.13.2 [29-03-2015]

Версии 0.13 портативные у меня не запускаются, всплывающее окно указывает на ошибку, а вот версии 0.12 нормально работают. Непонятно, в чем причина.
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Ирек Мавлиханов в ответ (ерж про Stellarium 0.14.3 [07-05-2016]

У меня та же проблема!
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