Stellarium Mobile для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stellarium
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|57,25 Мб
|СКАЧАТЬ
Stellarium Mobile - самый настоящий мобильный планетарий, с помощью которого можно изучать звезды. Благодаря приложению можно легко определить звезды, созвездия, планеты, кометы, спутники (такие как МКС) и другие объекты глубокого космоса в реальном времени всего за несколько секунд, просто наведя телефон на небо.
Основные функции Stellarium Mobile:
- Просмотр точного моделирования ночного неба звезд и планет на любую дату, время и местоположение.
- Коллекция из множества звезд, туманностей, галактик, звездных скоплений и других объектов глубокого космоса.
- Масштабирование изображений реалистичного Млечного пути и объектов глубокого космоса.
- Узнайте, как люди, живущие в других регионах планеты, видят звезды, выбрав формы и иллюстрации созвездий для многих небесных культур.
- Отслеживайте местоположение искусственных спутников, в том числе Международной космической станции.
- Моделирование ландшафта и атмосферы с реалистичным восходом, закатом и преломлением атмосферы.
- 3D-рендеринг основных планет Солнечной системы и их спутников.
- Наблюдение за небом в ночном режиме (в красном цвете), чтобы сохранить адаптацию ваших глаз к темноте.
- Использование без подключения к интернету, с «уменьшенным» набором данных: 2 миллиона звезд, 2 миллиона объектов глубокого космоса, 10 тысяч астероидов (PRO-версия).
- Управление своим телескопом через Bluetooth или WIFI: управляйте любым телескопом GOTO, совместимым с протоколами NexStar, SynScan или LX200 (PRO-версия).
- Сеансы с использованием передовых инструментов наблюдения, чтобы предсказать наблюдаемость небесных объектов и время их прохождения (PRO-версия).
Бесплатный ежедневный лунный календарь для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Приложение для Android-устройств, которое позволяет строить натальную карту или карту...
iHoroscope - гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня,...
Star Chart (Звездная карта) 4.2.2
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по...
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые...
ISS onLive –приложение позволяет наблюдать за Землей в реальном времени с международной...
Отзывы о программе Stellarium Mobile
Admin
Отзывов о программе Stellarium Mobile 1.8.3 пока нет, можете добавить...