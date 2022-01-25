Stellarium Mobile - самый настоящий мобильный планетарий, с помощью которого можно изучать звезды. Благодаря приложению можно легко определить звезды, созвездия, планеты, кометы, спутники (такие как МКС) и другие объекты глубокого космоса в реальном времени всего за несколько секунд, просто наведя телефон на небо.

Основные функции Stellarium Mobile: