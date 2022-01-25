Stellarium Mobile для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
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Размер:57,25 Мб
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Stellarium Mobile - самый настоящий мобильный планетарий, с помощью которого можно изучать звезды. Благодаря приложению можно легко определить звезды, созвездия, планеты, кометы, спутники (такие как МКС) и другие объекты глубокого космоса в реальном времени всего за несколько секунд, просто наведя телефон на небо.

Основные функции Stellarium Mobile:

  • Просмотр точного моделирования ночного неба звезд и планет на любую дату, время и местоположение.
  • Коллекция из множества звезд, туманностей, галактик, звездных скоплений и других объектов глубокого космоса.
  • Масштабирование изображений реалистичного Млечного пути и объектов глубокого космоса.
  • Узнайте, как люди, живущие в других регионах планеты, видят звезды, выбрав формы и иллюстрации созвездий для многих небесных культур.
  • Отслеживайте местоположение искусственных спутников, в том числе Международной космической станции.
  • Моделирование ландшафта и атмосферы с реалистичным восходом, закатом и преломлением атмосферы.
  • 3D-рендеринг основных планет Солнечной системы и их спутников.
  • Наблюдение за небом в ночном режиме (в красном цвете), чтобы сохранить адаптацию ваших глаз к темноте.
  • Использование без подключения к интернету, с «уменьшенным» набором данных: 2 миллиона звезд, 2 миллиона объектов глубокого космоса, 10 тысяч астероидов (PRO-версия).
  • Управление своим телескопом через Bluetooth или WIFI: управляйте любым телескопом GOTO, совместимым с протоколами NexStar, SynScan или LX200 (PRO-версия).
  • Сеансы с использованием передовых инструментов наблюдения, чтобы предсказать наблюдаемость небесных объектов и время их прохождения (PRO-версия).
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