TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера. Со течением времени свободного места на ПК становится все меньше и меньше, и сразу сложно оценить, какие файлы и директории "весят" больше всего. Это приложение сканирует жесткие диски компьютера и выстраивает дерево папок, отсортированных по занимаемому объему пространства.

Работать с программой TreeSize очень просто: каких-то особый опций тут не предусмотрено, а интерфейс лаконичен и интуитивно понятен. От вас требуется только указать диск (или конкретную папку) для анализа и дождаться его окончания. Стоит отметить, что этот инструмент поддерживает полную структуру вложенных директорий, т.е. когда построение дерева закончено, можно перейти в любую папку и посмотреть из чего она состоит.

Для удобства, информация о размере папок может быть выражена как в процентном соотношении, так и абсолютных величинах - все в Kб, Mб, Гб или автоматическое преобразование величины в наиболее подходящее. Также дерево можно сортировать не только по размеру папок, но и по наименованию директорий, что иногда бывает необходимым.

В целом, TreeSize достаточно хорошая информативная программа, с которой вы точно будете знать что и где находится на дисках компьютера.