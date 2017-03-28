TreeSize для Windows

TreeSize Free 4.0.0

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Описание TreeSize Free 4.0.0Описание   Скачать TreeSize Free 4.0.0СКАЧАТЬ (7,12 Мб) Скриншоты TreeSize Free 4.0.0Скриншоты (2)   Статистика TreeSize Free 4.0.0Статистика   Отзывы о TreeSize Free 4.0.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера. Со течением времени свободного места на ПК становится все меньше и меньше, и сразу сложно оценить, какие файлы и директории "весят" больше всего. Это приложение сканирует жесткие диски компьютера и выстраивает дерево папок, отсортированных по занимаемому объему пространства.

Работать с программой TreeSize очень просто: каких-то особый опций тут не предусмотрено, а интерфейс лаконичен и интуитивно понятен. От вас требуется только указать диск (или конкретную папку) для анализа и дождаться его окончания. Стоит отметить, что этот инструмент поддерживает полную структуру вложенных директорий, т.е. когда построение дерева закончено, можно перейти в любую папку и посмотреть из чего она состоит.

Для удобства, информация о размере папок может быть выражена как в процентном соотношении, так и абсолютных величинах - все в Kб, Mб, Гб или автоматическое преобразование величины в наиболее подходящее. Также дерево можно сортировать не только по размеру папок, но и по наименованию директорий, что иногда бывает необходимым.

В целом, TreeSize достаточно хорошая информативная программа, с которой вы точно будете знать что и где находится на дисках компьютера.

Скриншоты TreeSize:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 975
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов

Отзывы о программе TreeSize

Admin

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