ISS onLive для Android

ISS onLive 2.4.16 для Android

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Описание ISS onLive 2.4.16 для AndroidОписание   Скачать ISS onLive 2.4.16 для AndroidСКАЧАТЬ (4,57 Мб) Скриншоты ISS onLive 2.4.16 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ISS onLive 2.4.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о ISS onLive 2.4.16 для AndroidОтзывы (0)  
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ISS onLive – приложение предоставляет возможность в реальном времени следить за нашей планетой с международной космической станции. Вы сможете не только отслеживать текущее местоположение станции, но и рассматривать космические пейзажи во всей их красе.

В приложении время от времени возникают проблемы связи со станцией, для решения проблемы, как правило, необходимо подождать какое-то время (разработчик указывает диапазон от нескольких минут до нескольких часов). В ISS onLive также присутствует камера, передающая видео-изображение (иногда даже со звуком) и поддержка Chromecast, для просмотра стрима на больших экранах.

Для корректной работы необходимо высокоскоростное соединение интернет, так как потоковое видео загружает большой объем данных.

Скриншоты ISS onLive:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 479
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе ISS onLive

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