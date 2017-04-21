ISS onLive – приложение предоставляет возможность в реальном времени следить за нашей планетой с международной космической станции. Вы сможете не только отслеживать текущее местоположение станции, но и рассматривать космические пейзажи во всей их красе.

В приложении время от времени возникают проблемы связи со станцией, для решения проблемы, как правило, необходимо подождать какое-то время (разработчик указывает диапазон от нескольких минут до нескольких часов). В ISS onLive также присутствует камера, передающая видео-изображение (иногда даже со звуком) и поддержка Chromecast, для просмотра стрима на больших экранах.

Для корректной работы необходимо высокоскоростное соединение интернет, так как потоковое видео загружает большой объем данных.