TrackSat для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robert Petrovic
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,68 Мб
TrackSat - это приложение для Android, которое предоставляет пользователям возможность отслеживания спутников. После открытия приложения перед пользователями открывается окно карты, в котором отображается местоположение различных спутников, вращающихся вокруг Земли.
Карту можно настроить на различные места, перетащив ее в нужное положение. В приложении также имеется кнопка поиска, которая позволяет пользователям найти определенный спутник по названию или идентификатору. После выбора спутника в левом нижнем углу экрана отображается дополнительная информация о нем, включая высоту, скорость, положение, наклон и многое другое.
Одной из уникальных особенностей TrackSat является окно прогноза. В этом разделе отображается подробная информация о предыдущих и будущих местоположениях спутника, вплоть до даты начала, данных AOS (приобретение сигнала) и LOS (потеря сигнала). Это может быть полезно для отслеживания перемещения определенных спутников во времени.
Приложение также позволяет пользователям переключать вид на глобус с помощью кнопки меню, которая отображает 3D-версию Земли со спутниками, вращающимися вокруг нее. Эта функция обеспечивает уникальный и увлекательный способ визуализации движения спутников и их траекторий.
В разделе Настройки можно настроить детали карты, включить пользовательское местоположение, выбрать различные системы единиц измерения данных и различные источники данных. Они также могут выбрать наложение на карту деталей дня или ночи, что облегчает отслеживание спутников в разное время суток.
TrackSat - это полезное приложение для отслеживания спутников, которое предоставляет подробную информацию о местоположении и движении различных спутников, вращающихся вокруг Земли. Приложение простое в использовании и предоставляет пользователям множество функций и настроек для индивидуальной настройки. Это отличный инструмент для любителей спутников, астрономов-любителей и всех, кто интересуется отслеживанием космических объектов.
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Admin
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