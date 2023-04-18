TrackSat - это приложение для Android, которое предоставляет пользователям возможность отслеживания спутников. После открытия приложения перед пользователями открывается окно карты, в котором отображается местоположение различных спутников, вращающихся вокруг Земли.

Карту можно настроить на различные места, перетащив ее в нужное положение. В приложении также имеется кнопка поиска, которая позволяет пользователям найти определенный спутник по названию или идентификатору. После выбора спутника в левом нижнем углу экрана отображается дополнительная информация о нем, включая высоту, скорость, положение, наклон и многое другое.

Одной из уникальных особенностей TrackSat является окно прогноза. В этом разделе отображается подробная информация о предыдущих и будущих местоположениях спутника, вплоть до даты начала, данных AOS (приобретение сигнала) и LOS (потеря сигнала). Это может быть полезно для отслеживания перемещения определенных спутников во времени.

Приложение также позволяет пользователям переключать вид на глобус с помощью кнопки меню, которая отображает 3D-версию Земли со спутниками, вращающимися вокруг нее. Эта функция обеспечивает уникальный и увлекательный способ визуализации движения спутников и их траекторий.

В разделе Настройки можно настроить детали карты, включить пользовательское местоположение, выбрать различные системы единиц измерения данных и различные источники данных. Они также могут выбрать наложение на карту деталей дня или ночи, что облегчает отслеживание спутников в разное время суток.

TrackSat - это полезное приложение для отслеживания спутников, которое предоставляет подробную информацию о местоположении и движении различных спутников, вращающихся вокруг Земли. Приложение простое в использовании и предоставляет пользователям множество функций и настроек для индивидуальной настройки. Это отличный инструмент для любителей спутников, астрономов-любителей и всех, кто интересуется отслеживанием космических объектов.