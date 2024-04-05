Solar Walk Free – поможет вам изучить Солнечную систему, включая планеты и все небесные тела.

В приложении присутствует описание всех планет и их спутников, в том числе, можно отследить в реальном времени искусственные спутники Земли.

Специальный режим позволяет изменить дату и посмотреть, как располагались планеты в прошлом или будут располагаться в будущем.