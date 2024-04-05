Solar Walk Free для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная
Версия:2.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 434 | Статистика
Размер:332,24 Мб
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Solar Walk Free – поможет вам изучить Солнечную систему, включая планеты и все небесные тела.

В приложении присутствует описание всех планет и их спутников, в том числе, можно отследить в реальном времени искусственные спутники Земли.

Специальный режим позволяет изменить дату и посмотреть, как располагались планеты в прошлом или будут располагаться в будущем.

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Отзывы о программе Solar Walk Free

santastas про Solar Walk Free 1.0.4 для Android [10-07-2014]

Не могу понять две версии и обе не работают, samsung 9200 mega. android 4.4.2 исправте ошибку!
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