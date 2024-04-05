Solar Walk Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|2.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VITO Technology
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 434 | Статистика
|Размер:
|332,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Solar Walk Free – поможет вам изучить Солнечную систему, включая планеты и все небесные тела.
В приложении присутствует описание всех планет и их спутников, в том числе, можно отследить в реальном времени искусственные спутники Земли.
Специальный режим позволяет изменить дату и посмотреть, как располагались планеты в прошлом или будут располагаться в будущем.
Сборник Гороскопов - сборник гороскопов, с помощью которых можно узнать черты характеры,...
iHoroscope - гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня,...
Знаки Зодиака - приложение для Android-смартфонов и планшетов, в котором предоставлено очень...
Сделай звёзды своими союзниками. Планируй свой день по астрологическому гороскопу. Узнай...
Solar Walk Free – отправьтесь в путешествие в Солнечную систему и изучите все планету и другие...
Star Walk 2 – данное приложение позволяет искать и отслеживать звезды, созвездия, кометы,...
Отзывы о программе Solar Walk Free
santastas про Solar Walk Free 1.0.4 для Android [10-07-2014]
Не могу понять две версии и обе не работают, samsung 9200 mega. android 4.4.2 исправте ошибку!
6 | 8 | Ответить