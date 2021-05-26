Лунный Календарь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|CrazyBee
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 959 | Статистика
|Размер:
|8,09 Мб
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Лунный Календарь - сделай луну своей союзницей, планируй свой день по лунному календарю. Узнавай полезные советы и приметы на лунный день по датам.
Планируешь важное событие? хочешь узнать чего ожидать сегодня? Лунный календарь подскажет фазу луны и значение лунных суток, позитивные негативные тенденции, даст совет на каждый день.
Список функций:
- Фаза луны и лунный день
- Ежедневные уведомления
- Календарь для выбора дат
- Удобная Навигация по дням с помощью стрелок
Доступны следующие характеристики лунного дня:
- Предупреждения
- Общие рекомендации
- Отношения
- Свадьба по лунному дню
- Здоровье
- Бизнес
- День рожденья
- Влияние лунного дня на личность
- Сны
- Стрижка по лунному дню
- Исправление ошибок.
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