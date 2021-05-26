Лунный Календарь для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 959 | Статистика
Размер:8,09 Мб
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Лунный Календарь - сделай луну своей союзницей, планируй свой день по лунному календарю. Узнавай полезные советы и приметы на лунный день по датам.

Планируешь важное событие? хочешь узнать чего ожидать сегодня? Лунный календарь подскажет фазу луны и значение лунных суток, позитивные негативные тенденции, даст совет на каждый день.

Список функций:

  • Фаза луны и лунный день
  • Ежедневные уведомления
  • Календарь для выбора дат
  • Удобная Навигация по дням с помощью стрелок


Доступны следующие характеристики лунного дня:

  • Предупреждения
  • Общие рекомендации
  • Отношения
  • Свадьба по лунному дню
  • Здоровье
  • Бизнес
  • День рожденья
  • Влияние лунного дня на личность
  • Сны
  • Стрижка по лунному дню
Что нового в Лунный Календарь 6.01?
  • Исправление ошибок.

 

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