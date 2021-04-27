Фазы Луны для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|M2Catalyst, LLC.
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|38 Мб
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Фазы Луны - мобильное приложение, с помощью которого можно легко узнать текущую фазу Луны благодаря детальным и научно точным визуализациям. Приложение использует симуляцию Лунной поверхности, созданную NASA Lunar Reconnaissance mission. Приложение отображает всю необходимую информацию: восход/закат Луны, освещенность, название текущей фазы, знак зодиака, расстояние и возраст.
Основные возможности программы Фазы Луны:
- 3D симуляции лунных фаз и обновление данных в реальном времени.
- Возможность вращать Луну назад и вперед через ее фазы.
- Наличие всей необходимой информации: восход/закат Луны, освещенность, название текущей фазы, знак зодиака, расстояние и возраст.
- Помесячный календарь, в котором можно увидеть, как Луна изменяться каждый месяц.
- Живые Обои и виджет для домашнего экрана.
- Оповещения о фазах луны.
- Возможность жестами приближать, отдалять и перемещать Луну.
- Просмотр фазы Луны для любой даты в будущем или прошлом.
- Лунный Атлас, где можно узнать расположение морей, кратеров и миссий Аполлон.
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