Фазы Луны для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:38 Мб
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Фазы Луны - мобильное приложение, с помощью которого можно легко узнать текущую фазу Луны благодаря детальным и научно точным визуализациям. Приложение использует симуляцию Лунной поверхности, созданную NASA Lunar Reconnaissance mission. Приложение отображает всю необходимую информацию: восход/закат Луны, освещенность, название текущей фазы, знак зодиака, расстояние и возраст.

Основные возможности программы Фазы Луны:

  • 3D симуляции лунных фаз и обновление данных в реальном времени.
  • Возможность вращать Луну назад и вперед через ее фазы.
  • Наличие всей необходимой информации: восход/закат Луны, освещенность, название текущей фазы, знак зодиака, расстояние и возраст.
  • Помесячный календарь, в котором можно увидеть, как Луна изменяться каждый месяц.
  • Живые Обои и виджет для домашнего экрана.
  • Оповещения о фазах луны.
  • Возможность жестами приближать, отдалять и перемещать Луну.
  • Просмотр фазы Луны для любой даты в будущем или прошлом.
  • Лунный Атлас, где можно узнать расположение морей, кратеров и миссий Аполлон.
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