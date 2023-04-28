Solar System Scope для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74,82 Мб
Solar System Scope скриншот № 2
Solar System Scope скриншот № 3
Solar System Scope скриншот № 4

Solar System Scope - увлекательный способ исследования Солнечной системой и космического пространства в игровом стиле. Приложение содержит множество видов и симуляций небесных тел, но, прежде всего, он приближает вас к самым дальним уголкам нашего мира и позволяет вам испытать множество фантастических космических пейзажей.

Доступны интересные факты о каждой планете, карликовой планете, каждой крупной луне и многом другом - и все это сопровождается реалистичными 3D-визуализациями.

Особенности Solar System Scope:

  • Содержит множество видов и симуляций небесных тел, но, прежде всего, он приближает вас к самым дальним уголкам нашего мира и позволяет вам испытать множество фантастических космических пейзажей.
  • Интересные факты о каждой планете, карликовой планете, каждой крупной луне и многом другом.
  • Реалистичная 3D-визуализация.
  • Позволяет моделировать эклиптику, экваториальную и азимутальную линию или сетку.
  • Расчеты Solar System Scope основаны на последних параметрах орбиты, опубликованных НАСА, и позволяют моделировать положение звезд в любой момент времени.
  • Цвета и оттенки текстур настроены в соответствии с полноцветными фотографиями, сделанными космическими кораблями Messenger, Viking, Cassini и New Horizon, а также космическим телескопом Хаббла.
  • Хорошо подходит для всех людей и возрастов.
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