Solar System Scope для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|INOVE, s.r.o.
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,82 Мб
Solar System Scope - увлекательный способ исследования Солнечной системой и космического пространства в игровом стиле. Приложение содержит множество видов и симуляций небесных тел, но, прежде всего, он приближает вас к самым дальним уголкам нашего мира и позволяет вам испытать множество фантастических космических пейзажей.
Доступны интересные факты о каждой планете, карликовой планете, каждой крупной луне и многом другом - и все это сопровождается реалистичными 3D-визуализациями.
Особенности Solar System Scope:
- Содержит множество видов и симуляций небесных тел, но, прежде всего, он приближает вас к самым дальним уголкам нашего мира и позволяет вам испытать множество фантастических космических пейзажей.
- Интересные факты о каждой планете, карликовой планете, каждой крупной луне и многом другом.
- Реалистичная 3D-визуализация.
- Позволяет моделировать эклиптику, экваториальную и азимутальную линию или сетку.
- Расчеты Solar System Scope основаны на последних параметрах орбиты, опубликованных НАСА, и позволяют моделировать положение звезд в любой момент времени.
- Цвета и оттенки текстур настроены в соответствии с полноцветными фотографиями, сделанными космическими кораблями Messenger, Viking, Cassini и New Horizon, а также космическим телескопом Хаббла.
- Хорошо подходит для всех людей и возрастов.
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