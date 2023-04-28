Solar System Scope - увлекательный способ исследования Солнечной системой и космического пространства в игровом стиле. Приложение содержит множество видов и симуляций небесных тел, но, прежде всего, он приближает вас к самым дальним уголкам нашего мира и позволяет вам испытать множество фантастических космических пейзажей.

Доступны интересные факты о каждой планете, карликовой планете, каждой крупной луне и многом другом - и все это сопровождается реалистичными 3D-визуализациями.

Особенности Solar System Scope: