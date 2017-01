Dr.Web Katana 1.0.1.12070 Описание СКАЧАТЬ ( 37,91 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

5 Dr.Web Katana - комплексный несигнатурный антивирус для полной защиты компьютера от новейших активных угроз, целевых атак и попыток проникновения, в том числе и через так называемые уязвимости 0-day, которые еще не определяются обычным антивирусным ПО. Типичное антивирусное ПО построено по принципу сравнения подозрительной активности с вирусной базой, и если угроза совершенно новая или база не обновлена, то вероятность проникновения на ПК вредоносных элементов достаточно высока. Dr.Web Katana (Kills Active Threats And New Attacks) работает по принципу анализа поведения всех процессов в системе, используя облачные технологии обнаружения угроз. При этом каждая запущенная программа постоянно сверяется со специальным облачным хранилищем Dr.Web, где собраны полнейшие сведения о поведенческих характеристиках вирусов. Если замечена вероятность нежелательного воздействия какого-то процесса, то он блокируется еще до того как причинит вред. Стоит отметить, что Dr.Web Katana практически не потребляет ресурсов системы и не замедляет ее работу, отлично взаимодействует с любым антивирусным решением на вашем ПК, а также прост в настройке и управлении. Основные характеристики приложения: Самостоятельный - не требует никакой настройки и начинает эффективно действовать сразу после установки.

Гибкий - набор предустановленных сценариев защиты и возможности тонкой настройки позволяют всесторонне контролировать процесс защиты, адаптируя его под нужды пользователя.

Автономный - защищает даже без доступа ПК к Интернету.

Универсальный - защищает широчайший спектр ОС Windows - от Windows XP до новейшей Windows 10.

Неконфликтный - может работать в связке с антивирусами других разработчиков для усиления защиты вашего компьютера. Что нового в Dr.Web Katana 1.0.1.12070?

Обновление сканирующего сервиса Dr.Web Scanning Engine (11.1.6.201611240). Устранена проблема, которая в некоторых случаях могла препятствовать проверке писем на спам.

Обновление модуля защиты от эксплойтов Dr.Web Shellguard (11.01.06.12090). Устранена причина аварийного завершения работы браузеров Mozilla Firefox и Google Chrome при наличии на защищаемом компьютере ПО IBM Trusteer Rapport, а также исправлена ошибка, приводившая к ложному срабатыванию при работе с Adobe Acrobat Reader DC.

Обновление плагина Dr.Web for Outlook Plugin (11.0.1.201611080). При указании префикса для пометки спам-писем добавлена возможность использования квадратных скобок.

Обновление агента SpIDer Agent for Windows (11.0.10.12120) добавлены опции ограничений в «Защите от потери данных», позволяющие задать максимальный объем используемого места на диске, количество сохраняемых копий, а также действие, которое необходимо выполнять при достижении заданных ограничений; добавлена поддержка масок для задания исключений в белом и черном списках Родительского контроля и в веб-антивирусе SpIDer Gate; во всех полях ввода теперь присутствует контекстное меню; исправлено отображение информации о текущей лицензии в различных окнах агента при установке без указания лицензии; устранена проблема периодического ограничения доступа к параметрам создания копий в «Защите от потери данных»; исправлена ошибка, вследствие которой в трее не сохранялось положение иконки агента; внесено изменение для корректного копирования между учетными записями Родительского контроля настроек ограничения доступа к файлам и папкам; устранена проблема, препятствовавшая удалению профилей настроек Превентивной защиты после возвращения всех настроек к значениям по умолчанию; внесено исправление для корректного вызова справки из различных окон агента; к уведомлениям, включенным по умолчанию, добавлены сообщения о блокировке доступа к защищаемому объекту Превентивной защитой; внесено изменение для корректного распознавания IPv6-адреса сервера.

Обновление управляющего сервиса Dr.Web Control Service (11.0.10.12060) из списка устройств, доступных для блокирования, исключены классы Display adapter и Monitor; добавлена поддержка опции задания ограничений для системы «Защиты от потери данных»; устранена причина аварийного завершения работы сервиса при выходе из режима гибернации; устранена причина появления на защищаемой станции ошибки «Windows - Диск отсутствует» при запуске сканирования с сервера.

Dima Dr.Web Katana это классический антивирус, в данном случае просто HIPS - (Host-based Intrusion Prevention System - система предотвращения вторжений - проактивная технология защиты). Катану можно установить вместе с классическим антивирусом, у которого нет проактивной защиты.



Антивирусы разные бывают, есть классические антивирусы (продукты, применяющие только сигнатурный метод детектирования, продукты, применяющие только проактивные технологии антивирусной защиты).



Антивирусы разные бывают, есть классические антивирусы (продукты, применяющие только сигнатурный метод детектирования, продукты, применяющие только проактивные технологии антивирусной защиты).



Есть комбинированные продукты (продукты, применяющие как сигнатурные методы защиты, так и проактивные).

| 6 | Ответить RVL Женя, а при чём тут браузер??? Может всё-таки антивирус? Если да, то в описании сказано, что это безсигнатурный поведенческий монитор процессов. Антивирусы же, как правило, используют сигнатуры известных вирусов (антивирусные базы), а так же эвристику, для определения неизвестных или мутировавших вирусов.

| | Ответить Женя Неплохое решение если вы не хотите загружать свой компьютер полноценным браузером

