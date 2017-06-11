4K Video Downloader для Windows

4K Video Downloader 4.3

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Описание 4K Video Downloader 4.3Описание   Скачать 4K Video Downloader 4.3СКАЧАТЬ (29,82 Мб) Скриншоты 4K Video Downloader 4.3Скриншоты (6)   Статистика 4K Video Downloader 4.3Статистика   Отзывы о 4K Video Downloader 4.3Отзывы (1)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер. Загрузка проста и приятна, просто скопируйте ссылку из браузера и нажмите "Paste Url". Наслаждайтесь видео в любом месте и в любое время, оффлайн.

Особенности 4K Video Downloader:

  • Позволяет скачивать целые плейлисты и каналы с YouTube и сохранять их в MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3G, а также создает .m3u файлы для плейлистов.
  • Позволяет скачивать видео в HD 1080p, HD 720p или 4K качестве для просмотра с высоким разрешением на HD телевизоре, iPad и других девайсах.
  • Расширенные возможности для закачки субтитров:
    • отдельный .srt файл;
    • встроенные субтитры в видео файл.
  • Опция Smart Mode для применения выбранных настроек ко всем закачкам, быстро и просто.
  • Скачивает видео в 3D формате.
  • Скачивает встроенные YouTube видео с любых веб-страниц. Просто скопируйте и вставьте адрес страницы, программа сама найдет источник для закачки.
  • Скачивает видео с таких популярных сайтов как Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook и DailyMotion.
Скриншоты 4K Video Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 039
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе 4K Video Downloader

Roman про 4K Video Downloader 3.8 [13-02-2016]

Пользуюсь данной программой около 2х лет. Очень простая в работе - скопировал ссылку, запустил программу, а она уже поймала вашу ссылку на видео. Качать можно не только с Youtube, но и с Vimeo, SoundCloud, Facebook. Что еще устраивает, так это качество видео. От минимального качества до 1080p и 4K. Плюс поддерживает скачивание субтитров. Так же можно качать целыми плей листами, но тогда нужно купить ключ. А так, вполне можно обойтись бесплатной версией.
Рекомендую.
Можно еще обратить внимание на их программу 4K YouTube to MP3 https://www.4kdownload.com/products/product-youtubetomp3/?r=free_license
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