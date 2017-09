Оцените программу!

5 Seven: семиминутные тренировки - программа для выполнения 7-минутной зарядки. Основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Всего лишь с помощью кресла, стены и веса тела семиминутная тренировка использует научные исследования для достижения максимального эффекта регулярных упражнений за максимально короткое время. Приложение проведет вас через семиминутные тренировки с помощью детальных иллюстраций, визуальных таймеров, голосовых инструкций и даже контактной обратной связи, переключаясь между 30 секундами интенсивных упражнений и 10 секундами отдыха. Так же, как и во многих видеоиграх, в Seven вы начнете с тремя жизнями. Пропустили день - нет сердечка, пропустите 3 тренировки за месяц - и все ваше продвижение будет сброшено на ноль, а игра закончится. Тренируйтесь каждый день в течение 7 месяцев, чтобы достичь цели в 100% и стать чемпионом "семь на семь". Особенности Seven: Голосовое руководство и расчет времени комплекса.

Интересные достижения и награды для мотивации: Разблокируйте достижения от Новичка до Атлета, внося разнообразие в свои упражнения. Зарабатывайте награды и подарки для здоровья. Задавайте ежедневные напоминания или предупреждения о пропущенных тренировках. Визуально следите за своим продвижением на цветных графиках и календарях. Делитесь успехами с друзьями по электронной почте, в текстовых сообщениях, через Твиттер или Фейсбук.

Не требуется подключение к Интернету. Упражняйтесь когда угодно и в любом месте.

Проигрывайте песни в любимом музыкальном приложении в фоновом режиме.

Фитнес-энтузиасты могут выполнять несколько кругов для более длинных тренировок.

Подходит для нарукавного чехла: вибрация или голосовой режим подсказывает, когда переходить к другому упражнению.

Синхронизация с Google Drive для постоянного обновления продвижения на всех ваших устройствах.

Во вкладке "Обучение" содержатся советы от профессионалов о том, как следует выполнять каждое упражнение. Seven для Windows Phone Что нового в Seven 5.3.3 для Android?

Абсолютно новая категория тренировок для повышения подвижности.

Отмечайте свое продвижение дополнительными достижениями. Вы заслужили это!

Теперь вы можете составить рейтинг своих друзей по 7-месячному марафону или Серии тренировок.

При добавлении друзей теперь можно войти через Facebook и с помощью Seven найти всех своих друзей.