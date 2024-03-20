Супертренировки для пресса для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Insplisity
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 294 | Статистика
|Размер:
|9,15 Мб
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Супертренировки для пресса - отличное приложение для Android, благодаря которому можно начать качать пресс и укреплять мышцы кора, не выходя из дома. Включает в себя тренировки для пресса и интенсивную кардиотренировку для пресса.
Основные возможности Супертренировки для пресса:
- Короткие и приятные тренировки для пресса в сочетании с кардио для сжигания жира.
- Подходят как мужчинам, так и женщинам.
- Простые в использовании с красивыми иллюстрациями к упражнениям.
- Приложение работает в режиме оффлайн.
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Отзывы о программе Супертренировки для пресса
Admin
Отзывов о программе Супертренировки для пресса 2.0.1 пока нет, можете добавить...