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Супертренировки для пресса для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 294 | Статистика
Размер:9,15 Мб
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Супертренировки для пресса - отличное приложение для Android, благодаря которому можно начать качать пресс и укреплять мышцы кора, не выходя из дома. Включает в себя тренировки для пресса и интенсивную кардиотренировку для пресса.

Основные возможности Супертренировки для пресса:

  • Короткие и приятные тренировки для пресса в сочетании с кардио для сжигания жира.
  • Подходят как мужчинам, так и женщинам.
  • Простые в использовании с красивыми иллюстрациями к упражнениям.
  • Приложение работает в режиме оффлайн.
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