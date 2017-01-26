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Netflix для Android

Netflix 3.16.3 build 5359 для Android

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Описание Netflix 3.16.3 build 5359 для AndroidОписание   Скачать Netflix 3.16.3 build 5359 для AndroidСКАЧАТЬ (15,04 Мб) Скриншоты Netflix 3.16.3 build 5359 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Netflix 3.16.3 build 5359 для AndroidСтатистика   Отзывы о Netflix 3.16.3 build 5359 для AndroidОтзывы (0)  
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Netflix - официальный мобильный клиент популярного сервиса подписки для просмотра эпизодов любимых сериалов и фильмов. С помощью приложения присутствует возможность получить доступ к огромному количеству эпизодов самых кассовых телесериалов и новинок кинопроката в любом месте и любое время.  

Присутствует огромное количество поддерживаемых мобильных устройств, постоянно пополняемая библиотека видео, имеется возможность оценивать любимые шоу и фильмы, подбор рекомендаций просмотра для каждого члена семьи в отдельности, а также доступна функция синхронизации, позволяющая начать просматривать видео на одном устройстве, а продолжить на другом, причем с того места на котором пользователь остановился в прошлый раз.

Скриншоты Netflix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 194
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе Netflix

Admin

Отзывов о программе Netflix 3.16.3 build 5359 для Android пока нет, можете добавить...

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