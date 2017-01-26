Netflix - официальный мобильный клиент популярного сервиса подписки для просмотра эпизодов любимых сериалов и фильмов. С помощью приложения присутствует возможность получить доступ к огромному количеству эпизодов самых кассовых телесериалов и новинок кинопроката в любом месте и любое время.

Присутствует огромное количество поддерживаемых мобильных устройств, постоянно пополняемая библиотека видео, имеется возможность оценивать любимые шоу и фильмы, подбор рекомендаций просмотра для каждого члена семьи в отдельности, а также доступна функция синхронизации, позволяющая начать просматривать видео на одном устройстве, а продолжить на другом, причем с того места на котором пользователь остановился в прошлый раз.