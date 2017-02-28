VK Tools для Windows

VK Tools 2.5.2

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Описание VK Tools 2.5.2Описание   Скачать VK Tools 2.5.2СКАЧАТЬ (4,55 Мб) Скриншоты VK Tools 2.5.2Скриншоты (4)   Статистика VK Tools 2.5.2Статистика   Отзывы о VK Tools 2.5.2Отзывы (0)  
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4.87 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.87 из 5
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VK Tools - набор инструментов для автоматического продвижения своей страницы в социальной сети ВКонтакте. Программа обладает всеми необходимыми возможностями для успешного ведения и развития группы, а именно:

  • автопостинг на стене - процесс полностью автоматизирован и требует лишь разовой настройки, а в дальнейшем функционирует полностью автономно,
  • инвайтинг в группу,
  • добавление друзей,
  • накрутка лайков,
  • массовое вступление в группу.

Кроме того, внедрены рекламные механизмы продвижения в социальной сети и инструменты медиа:

  • рассылка на стены групп,
  • автоматизированное добавление комментариев к оплаченным постам (тематические комментарии + диалоги),
  • массовый граббинг музыки со стены пользователя или группы.

Для удобства работы в программу встроен так называемый Мультибраузер, который позволяет обрабатывать сразу весь список ваших аккаунтов без постоянной авторизации и переключением между пользователями в один клик. Достаточно качественно выполнен и поиск нужных групп и пользователей с возможностью последующей выгрузки результатов в списки.

Чтобы избежать возможного бана за использование приложения, используются различные прокси и нестандартные алгоритмы, которые надежно защитят аккаунты. Также можно одновременно запустить множество разнообразных задач, следить за статусом их выполнения, управляйте ими на одной вкладке и многое другое.

В целом, VK Tools действительно удобный инструментарий, который поможет вам значительно улучшить свои позиции в сети ВКонтакте.

Что нового в VK Tools 2.5.2?
  • новый парсер пользователей/групп для Одноклассников
  • автопостинг вирусного контента из ВК в Одноклассники
  • иллюзия жизни (имитация пользователя)в Одноклассниках
  • автоматизированные задачи на добавление друзей и инвайт в группы в Одноклассниках.
Скриншоты VK Tools:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2500 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 886
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе VK Tools

Admin

Отзывов о программе VK Tools 2.5.2 пока нет, можете добавить...

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