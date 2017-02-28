VK Tools - набор инструментов для автоматического продвижения своей страницы в социальной сети ВКонтакте. Программа обладает всеми необходимыми возможностями для успешного ведения и развития группы, а именно:

автопостинг на стене - процесс полностью автоматизирован и требует лишь разовой настройки, а в дальнейшем функционирует полностью автономно,

инвайтинг в группу,

добавление друзей,

накрутка лайков,

массовое вступление в группу.

Кроме того, внедрены рекламные механизмы продвижения в социальной сети и инструменты медиа:

рассылка на стены групп,

автоматизированное добавление комментариев к оплаченным постам (тематические комментарии + диалоги),

массовый граббинг музыки со стены пользователя или группы.

Для удобства работы в программу встроен так называемый Мультибраузер, который позволяет обрабатывать сразу весь список ваших аккаунтов без постоянной авторизации и переключением между пользователями в один клик. Достаточно качественно выполнен и поиск нужных групп и пользователей с возможностью последующей выгрузки результатов в списки.

Чтобы избежать возможного бана за использование приложения, используются различные прокси и нестандартные алгоритмы, которые надежно защитят аккаунты. Также можно одновременно запустить множество разнообразных задач, следить за статусом их выполнения, управляйте ими на одной вкладке и многое другое.

В целом, VK Tools действительно удобный инструментарий, который поможет вам значительно улучшить свои позиции в сети ВКонтакте.