HERE WeGo - навигационное приложение, которое поможет вам заранее планировать поездки и сохранять карты местности прямо на своем Android-устройстве. В программе доступны карты для более чем 100 стран, так что где бы вы ни оказались, можете быть уверены, что не потеряетесь даже если нет Интернет-соединения.
Вы всегда будете узнать, где находитесь и как куда-нибудь добраться. Для этого встроен специальный планировщик маршрутов, который определяет самый оптимальный путь и тип передвижения (автомобиль, общественный транспорт, пешком).
Если вы за рулем или просто заняты руки, то предусмотрена голосовая навигация. А находясь в крупных мегаполисах, весьма кстати будет расписание и маршруты метро или автобусов.
Карты HERE действительно удобны - находите рестораны, банки и магазины поблизости, просматривайте оценки и отзывы пользователей о гостиницах и точках общепита (подключаются из сервисов TripAdvisor, LonelyPlanet и других), составляйте планы на вечер и многое другое.
Отдельно стоит выделить 3D-режим отображения, который позволяет буквально заглянуть, например, внутрь торговых центров или аэропортов, увидев расположение магазинов, лифтов и других объектов.
Основные возможности приложения:
- навигация с голосовыми подсказками, работающая по всему миру,
- карты, которые можно сохранять и использовать без подключения к Интернету более чем в 100 странах,
- информация о текущей ситуации на дорогах и ДТП в более чем 40 странах,
- карты этажей для тысяч торговых центров и аэропортов,
- карты маршрутов общественного транспорта, навигационные указания и информация для более чем 1000 городов,
- планировщик маршрутов, позволяющий сравнить, как проще добраться до пункта назначения.