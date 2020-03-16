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Навигатор Семь Дорог для Android

Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для Android

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Описание Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для AndroidОписание   Скачать Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для AndroidСКАЧАТЬ (46,81 Мб) Скриншоты Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для AndroidСтатистика   Отзывы о Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для AndroidОтзывы (0)  
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Навигатор Семь Дорог - удобный оффлайн навигатор, с помощью которого можно загружать удобные пользователю оффлайн карты (в том числе OSM), быстро добираться в пункт назначения по оптимальному маршруту и пр.

Присутствуют ненавязчивые голосовые подсказки, широкий выбор понятных настроек, быстрый поиск, HUD режим, возможность сохранения маршрутов, поддержка указателей движения по полосам и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Оффлайн карты+ поддержка карт openstreetmap (OSM карты).
  • Улучшенные алгоритмы отрисовки карт и объектов.
  • Быстрый поиск по адресу и названиям компаний.
  • Выбор оптимального маршрута и его сохранение.
  • Приятные ненавязчивые голосовые подсказки.
  • Удобный эргономичный интерфейс программы.
  • Огромный выбор понятных настроек.
  • Улучшенные алгоритмы отрисовки карт и объектов.
  • Возможность создавать свои карты.
  • HUD режим.
  • Сохранение маршрутов.
  • Поддержка указателей движения по полосам.
  • Огромный выбор дополнений для расширения программы в дополнениях (карты, скины, языки, голоса, переводы и другое).
Навигатор Семь Дорог
Навигатор Семь Дорог
Навигатор Семь Дорог
Навигатор Семь Дорог
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - GPS
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Отзывы о программе Навигатор Семь Дорог

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