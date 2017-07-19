Записная книжка (Notebook) - приложение для ведения записей, текстов, заметок, черновиков и других текстовых и графических материалов, которые сохраняются в одном документе в виде иерархического дерева записей.
В работе менеджера, студента, программиста, писателя, а также во многих других профессиях - часто возникает необходимость ведения пометок, записей, черновиков, разного рода текстов и графических рисунков. Чтобы сохранить эти данные в удобном формате и управлять этими записями как одним документом была разработана простая и удобная программа Записная книжка (Notebook):
Для хранения данных в программе используется комбинация популярных форматов данных: XML и RTF.
Файл документа программы имеет расширение *.ntb - Вы сможете включить регистрацию этого типа расширения для открытия таких файлов в программе на своём компьютере.
Программа не использует реестр операционной системы и не содержит никакой рекламы.
Что нового в Записная книжка 0.42?
Исправлена ошибка при операциях с элементами иерархического дерева в документах ("На уровень выше", "На уровень ниже")
Foxit Phantom предназначен для просмотра, редактирования и создания PDF документов. Инструментарий приложения позволяет объединять/разделять PDF файлы,
Отзывы о программе Записная книжка
Evgeni про Записная книжка 0.3 [23-09-2016]
Пытался втащить txt файл в правое поле, программа сменила кодировку этого файла, - теперь в оригинальном файле кракозябры и его никак не восстановить. Придется удалить прогу, спасибо! | | Ответить
Сергей Сафьянов в ответ Evgeni про Записная книжка 0.3 [23-09-2016]
Благодарю за информацию об ошибке! Мы уже исправили её, поэтому программа не будет вносить никаких изменений в файл с прочими расширениями, кроме "*.ntb". Вы можете загрузить новую версию с нашего сайта. Если Вам нужен Ваш текстовый файл в прежнем виде - отправьте его нам по электронной почте (адрес имеется на нашем сайте) и мы вернем его Вам в обычном текстовом формате. Программа не изменяет никаких кодировок в файлах, а просто выполняет сжатие файла подобно любому архиватору в специальный формат. | 1 | Ответить
Александр про Записная книжка 0.3 [14-09-2016]
Программа отличная, да что же не сохраняет то??? | | Ответить
Сергей Сафьянов в ответ Александр про Записная книжка 0.3 [15-09-2016]
Напишите мне подробности Вашей проблемы, опишите каким образом это происходит. Если есть ошибка в программе - немедленно исправим. Реквизиты для связи есть на официальном веб-сайте программы (см. в программе пункт меню "Перейти на сайт автора..."). | | Ответить