Записная книжка (Notebook) - приложение для ведения записей, текстов, заметок, черновиков и других текстовых и графических материалов, которые сохраняются в одном документе в виде иерархического дерева записей.

В работе менеджера, студента, программиста, писателя, а также во многих других профессиях - часто возникает необходимость ведения пометок, записей, черновиков, разного рода текстов и графических рисунков. Чтобы сохранить эти данные в удобном формате и управлять этими записями как одним документом была разработана простая и удобная программа Записная книжка (Notebook):