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Записная книжка для Windows

Записная книжка 0.42

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Описание Записная книжка 0.42Описание   Скачать Записная книжка 0.42СКАЧАТЬ (2,79 Мб) Скриншоты Записная книжка 0.42Скриншоты (3)   Статистика Записная книжка 0.42Статистика   Отзывы о Записная книжка 0.42Отзывы (4)  
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Записная книжка (Notebook) - приложение для ведения записей, текстов, заметок, черновиков и других текстовых и графических материалов, которые сохраняются в одном документе в виде иерархического дерева записей.

В работе менеджера, студента, программиста, писателя, а также во многих других профессиях - часто возникает необходимость ведения пометок, записей, черновиков, разного рода текстов и графических рисунков. Чтобы сохранить эти данные в удобном формате и управлять этими записями как одним документом была разработана простая и удобная программа Записная книжка (Notebook):

  • Для хранения данных в программе используется комбинация популярных форматов данных: XML и RTF.
  • Файл документа программы имеет расширение *.ntb - Вы сможете включить регистрацию этого типа расширения для открытия таких файлов в программе на своём компьютере.
  • Программа не использует реестр операционной системы и не содержит никакой рекламы.
Что нового в Записная книжка 0.42?
  • Исправлена ошибка при операциях с элементами иерархического дерева в документах ("На уровень выше", "На уровень ниже")
Скриншоты Записная книжка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 359
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Записная книжка

Evgeni про Записная книжка 0.3 [23-09-2016]

Пытался втащить txt файл в правое поле, программа сменила кодировку этого файла, - теперь в оригинальном файле кракозябры и его никак не восстановить. Придется удалить прогу, спасибо!
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Сергей Сафьянов в ответ Evgeni про Записная книжка 0.3 [23-09-2016]

Благодарю за информацию об ошибке! Мы уже исправили её, поэтому программа не будет вносить никаких изменений в файл с прочими расширениями, кроме "*.ntb". Вы можете загрузить новую версию с нашего сайта. Если Вам нужен Ваш текстовый файл в прежнем виде - отправьте его нам по электронной почте (адрес имеется на нашем сайте) и мы вернем его Вам в обычном текстовом формате. Программа не изменяет никаких кодировок в файлах, а просто выполняет сжатие файла подобно любому архиватору в специальный формат.
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Александр про Записная книжка 0.3 [14-09-2016]

Программа отличная, да что же не сохраняет то???
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Сергей Сафьянов в ответ Александр про Записная книжка 0.3 [15-09-2016]

Напишите мне подробности Вашей проблемы, опишите каким образом это происходит. Если есть ошибка в программе - немедленно исправим. Реквизиты для связи есть на официальном веб-сайте программы (см. в программе пункт меню "Перейти на сайт автора...").
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