WPS Office - бесплатная альтернатива офисному пакету Microsoft Office, предлагающая пользователю широкие возможности для создания, просмотра и редактирования документов. Программа включает в себя текстовый процессор Kingsoft Writer, программу для работы с презентациями (Kingsoft Presentation) и электронными таблицами (Kingsoft Spreadsheet).

Программа полностью совместима с форматами файлов, созданных в MS Office, как например *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, .ppt, *.pps, *.pot, *.xls, *.xlt, *.dbf, *.txt, *.csv, *.xlsx, а также присутствует поддержка OLE объектов, PDF файлов, умеет работать со встроенными графическими и мультимедийными (Flash) объектами, звуком и многое другое.