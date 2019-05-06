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WPS Office 10.2.0.8339 Free
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4.51 из 5, всего оценок - 45
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- Рейтинг программы - 4.51 из 5
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WPS Office - бесплатная альтернатива офисному пакету Microsoft Office, предлагающая пользователю широкие возможности для создания, просмотра и редактирования документов. Программа включает в себя текстовый процессор Kingsoft Writer, программу для работы с презентациями (Kingsoft Presentation) и электронными таблицами (Kingsoft Spreadsheet).
Программа полностью совместима с форматами файлов, созданных в MS Office, как например *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, .ppt, *.pps, *.pot, *.xls, *.xlt, *.dbf, *.txt, *.csv, *.xlsx, а также присутствует поддержка OLE объектов, PDF файлов, умеет работать со встроенными графическими и мультимедийными (Flash) объектами, звуком и многое другое.
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|Что нового в WPS Office 10.2.0.8339 Free?
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Отзывы о программе WPS Office
ал про WPS Office 2016 10.2.0.5871 Free [28-09-2018]
Периодически закрывается самопроизвольно. Уничтожил файл почти законченной работы. Нет нормальной функции восстановления утерянных данных.
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Кукулькан в ответ ал про WPS Office 10.2.0.7549 Free [14-12-2018]
вообще-то в программе есть функция автосохранения файлов в папку C:\Users\username\AppData\Roaming\Kingsoft\Office6\backup
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Виктор про WPS Office 2016 10.2.0.5871 Free [02-09-2017]
Бесплатная версия для Windows крайне плохо. После установки появилось окно рекламы прямо на десктопе. В самом Writer реклама одна, он реально тупит. Рекламное окно, кстати, осталось на десктопе и после закрытия программы. Снес сразу, вернулся на LibreOffice, там таких подстав нет
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James в ответ Виктор про WPS Office 2016 10.2.0.5871 Free [08-02-2018]
Заблокируй программе выход в интернет в брандмауэре и будет тебе счастье
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sob-mk про WPS Office 2016 10.2.0.5820 Free [29-06-2017]
Подскажите, как отображать на линейке Райтера не количество символов, а миллиметры?
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Игорь про WPS Office 2016 10.2.0.5820 Free [14-06-2017]
Да нормальная прога. Правда возникали трудности с переформатированием PDF в word. Решил через почту на планшет и сохранением в (опять же) другом формате.
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Олег про WPS Office 2016 10.1.0.5785 Free [14-11-2016]
брехуны, почему пишите что прога на русском, на инглише она
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