iRedSoft Image Resizer для Windows

iRedSoft Image Resizer 5.28

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Описание iRedSoft Image Resizer 5.28Описание   Скачать iRedSoft Image Resizer 5.28СКАЧАТЬ (6,64 Мб) Скриншоты iRedSoft Image Resizer 5.28Скриншоты (6)   Статистика iRedSoft Image Resizer 5.28Статистика   Отзывы о iRedSoft Image Resizer 5.28Отзывы (0)  
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iRedSoft Image Resizer - приложение для обработки коллекций цифровых фотографий, изображений и картинок. Эта программа удобна при работе с большим количеством графических файлов, позволяя применить один раз установленные настройки сразу к нескольким изображениям (пакетный режим).

В опционал этого редактора включены такие инструменты как:

  • изменение формата - JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, и JPEG 2000,
  • изменение размера,
  • регулировка качества - сглаженность, глубина цвета, разрешение и др.,
  • изменение названия файла по маске - приставка, суффикс, цифры,
  • ориентация изображений на основе EXIF-данных,
  • набор эффектов, применяемых к оригинальной картинке - Sharpen, Sharpen More, Blur, Blur More, Old Photo, Emboss, Negative, Sepia, Grayscale, Auto-Equalize, Drop Shadow, Red Eye Removal и Round Corner,
  • возможность создания резервных копий файлов путем их архивирования и др.

В целом, достаточно удобное приложение, которое особенно оценят пользователи, часто сталкивающиеся с необходимостью обработки достаточно большого количества графических файлов по одному шаблону.

Скриншоты iRedSoft Image Resizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 117
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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