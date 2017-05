Оцените программу!

5 iRedSoft Image Resizer - приложение для обработки коллекций цифровых фотографий, изображений и картинок. Эта программа удобна при работе с большим количеством графических файлов, позволяя применить один раз установленные настройки сразу к нескольким изображениям (пакетный режим). В опционал этого редактора включены такие инструменты как: изменение формата - JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, и JPEG 2000,

изменение размера,

регулировка качества - сглаженность, глубина цвета, разрешение и др.,

изменение названия файла по маске - приставка, суффикс, цифры,

ориентация изображений на основе EXIF-данных,

набор эффектов, применяемых к оригинальной картинке - Sharpen, Sharpen More, Blur, Blur More, Old Photo, Emboss, Negative, Sepia, Grayscale, Auto-Equalize, Drop Shadow, Red Eye Removal и Round Corner,

возможность создания резервных копий файлов путем их архивирования и др. В целом, достаточно удобное приложение, которое особенно оценят пользователи, часто сталкивающиеся с необходимостью обработки достаточно большого количества графических файлов по одному шаблону.