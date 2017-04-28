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Face Swap для Android

Face Swap 30.30 для Android

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Описание Face Swap 30.30 для AndroidОписание   Скачать Face Swap 30.30 для AndroidСКАЧАТЬ (57,33 Мб) Скриншоты Face Swap 30.30 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Face Swap 30.30 для AndroidСтатистика   Отзывы о Face Swap 30.30 для AndroidОтзывы (0)  
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Face Swap - забавное приложение, с помощью которого можно поменять местами лица на фотографии, сделав ее тем самым необычной и смешной.

Эта программа обладает функцией автоматического распознавания лиц, так что вам останется только "щелкнуть" своих друзей или использовать готовое фото на устройстве. А дальше просто передвигайте лица между разными людьми, добиваясь самого прикольного сочетания.

Из дополнительных инструментов стоит отметить возможность регулировки и переворота лица, функции масштабирования и вращения, что позволяет добиться наилучшего качества "склейки" разных лиц. Готовая работа сохраняется на вашем гаджете, а также можно сразу же поделиться результатами своего труда через Facebook, Twitter, Google + и другие социальные сети.

Скриншоты Face Swap:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 521
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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