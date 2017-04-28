Face Swap - забавное приложение, с помощью которого можно поменять местами лица на фотографии, сделав ее тем самым необычной и смешной.

Эта программа обладает функцией автоматического распознавания лиц, так что вам останется только "щелкнуть" своих друзей или использовать готовое фото на устройстве. А дальше просто передвигайте лица между разными людьми, добиваясь самого прикольного сочетания.

Из дополнительных инструментов стоит отметить возможность регулировки и переворота лица, функции масштабирования и вращения, что позволяет добиться наилучшего качества "склейки" разных лиц. Готовая работа сохраняется на вашем гаджете, а также можно сразу же поделиться результатами своего труда через Facebook, Twitter, Google + и другие социальные сети.