Sticker Maker for WhatsApp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.153.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Trusted Tools
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Sticker Maker for WhatsApp - это приложение, которое позволяет создавать и отправлять стикеры для WhatsApp. Приложение поддерживает все популярные форматы изображений, поэтому вы можете использовать свои собственные фотографии, картинки из интернета или скачанные стикеры.
Основные возможности Sticker Maker for WhatsApp:
- Поддержка всех форматов изображений: jpg, webp, png и др.
- Создание личных стикеров одним нажатием: просто выберите изображение и нажмите кнопку "Создать".
- Удаление ненужных стикеров: вы можете легко удалить любые стикеры из созданных пакетов.
- Обмен пакетами стикеров с друзьями: просто отправьте их в виде файла.
- Резервирование и восстановление данных: вы можете сохранить свои стикеры в облаке и восстановить их в любое время.
- Автоматическое преобразование форматов изображений: приложение автоматически преобразует изображения в нужный формат для WhatsApp.
- Настройка стикеров в HD-качестве: вы можете настроить размер, прозрачность и другие параметры стикеров.
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