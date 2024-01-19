Программы для Android » Графика » другое » Sticker Maker for WhatsApp 1.153.34

Sticker Maker for WhatsApp для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.153.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,35 Мб
СКАЧАТЬ
Sticker Maker for WhatsApp скриншот № 1
Sticker Maker for WhatsApp скриншот № 2
Sticker Maker for WhatsApp скриншот № 3
Sticker Maker for WhatsApp скриншот № 4

Sticker Maker for WhatsApp - это приложение, которое позволяет создавать и отправлять стикеры для WhatsApp. Приложение поддерживает все популярные форматы изображений, поэтому вы можете использовать свои собственные фотографии, картинки из интернета или скачанные стикеры.

Основные возможности Sticker Maker for WhatsApp:

  • Поддержка всех форматов изображений: jpg, webp, png и др.
  • Создание личных стикеров одним нажатием: просто выберите изображение и нажмите кнопку "Создать".
  • Удаление ненужных стикеров: вы можете легко удалить любые стикеры из созданных пакетов.
  • Обмен пакетами стикеров с друзьями: просто отправьте их в виде файла.
  • Резервирование и восстановление данных: вы можете сохранить свои стикеры в облаке и восстановить их в любое время.
  • Автоматическое преобразование форматов изображений: приложение автоматически преобразует изображения в нужный формат для WhatsApp.
  • Настройка стикеров в HD-качестве: вы можете настроить размер, прозрачность и другие параметры стикеров.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Конструктор презентацийКонструктор презентаций 4.14.4

Конструктор презентаций - ваш надежный помощник в создании красивых и убедительных...

скачать TextText 1.3.1

Отличный инструмент для добавления надписей на любые изображения. Присутствует большой...

скачать Раскраски для детейРаскраски для детей 107

Раскраски для детей - обучающая игра для детей дошкольного возраста. Дети выбирают раскраску и метод разрисовки: штриховка карандашом или заливка...

скачать Sticker MakerSticker Maker 5.7.6

Удобный и простой инструмент для создания собственных стикеров для WhatsApp. Позволяет...

скачать RecolorRecolor 2.8.3

Recolor – большая коллекция уникальных картинок для раскрашивания. Иллюстрации разделены по...

скачать YouCam MakeupYouCam Makeup 6.13.1

YouCam Makeup – с приложением камера вашего смартфона превращается в макияжный салон....

Отзывы о программе Sticker Maker for WhatsApp

Admin

Отзывов о программе Sticker Maker for WhatsApp 1.153.34 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв