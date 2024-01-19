Sticker Maker for WhatsApp - это приложение, которое позволяет создавать и отправлять стикеры для WhatsApp. Приложение поддерживает все популярные форматы изображений, поэтому вы можете использовать свои собственные фотографии, картинки из интернета или скачанные стикеры.

Основные возможности Sticker Maker for WhatsApp: