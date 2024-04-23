Home Design 3D для Android
|Оценка:
|2.60/5 голосов - 22
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Anuman
|Категории:
|3D - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 891 | Статистика
|Размер:
|34.27 Мб
|СКАЧАТЬ
Home Design 3D — удобное приложение, которое представляет собой инструмент для создания профессионального дизайна интерьера! С помощью программы можно легко создавать, проектировать, меблировать, декорировать свой дом и делиться идеями с другими пользователями. Постройте свой многоэтажный дом прямо сейчас!
Особенности:
- Возможность рисовать в 2D и 3D придомовой участок, комнаты, перегородки и пр.
- Меняйте высоту или толщину стен, формируйте углы.
- Добавляйте двери и окна. Вы можете полностью менять размеры их элементов
- Разрабатывайте дизайн, декорируйте интерьер и экстерьер своего дома
- Выбирайте среди тысячи предметов мебели и аксессуаров.
- Редактируйте любой объект, меняя его размер, цвет, расположение и высоту размещения на стенах.
- Создавайте дубликаты своих любимых предметов с помощью функции копировать/вставить.
- Используйте функцию отменить/повторить тогда, когда вы хотите вернуться обратно.
- Используйте пипетку, чтобы найти существующий цвет в плане.
- Вы также можете импортировать картинки как текстуру и использовать их в любом месте.
- Наличие фотореалистичного 3D-рендеринга, благодаря которому можно просматривать свое творение в 3D в режиме реального времени, как если бы вы находились внутри него.
- Увидьте свой дом, экстерьер и даже окрестности.
- Любуйтесь дневным и ночным результатом, функция компаса покажет вам, где именно будет падать свет в разное время суток.
- Импортируйте любой план и отобразите его на фоне своего проекта.
- Благодаря совместимости с разными платформами вы можете экспортировать и продолжать свои проекты на других устройствах.
- Делитесь своими проектами по электронной почте, через Dropbox, OneDrive и другие сервисы.
Своего рода социальная сеть, в которой пользователи представлены не привычными...
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Admin
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