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Home Design 3D для Android

Описание
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Оценка: 2.60/5 голосов - 22
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:3D - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 891 | Статистика
Размер:34.27 Мб
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Home Design 3D скриншот № 2
Home Design 3D скриншот № 3
Home Design 3D скриншот № 4

Home Design 3D — удобное приложение, которое представляет собой инструмент для создания профессионального дизайна интерьера! С помощью программы можно легко создавать, проектировать, меблировать, декорировать свой дом и делиться идеями с другими пользователями. Постройте свой многоэтажный дом прямо сейчас!

Особенности:

  • Возможность рисовать в 2D и 3D придомовой участок, комнаты, перегородки и пр.
  • Меняйте высоту или толщину стен, формируйте углы.
  • Добавляйте двери и окна. Вы можете полностью менять размеры их элементов
  • Разрабатывайте дизайн, декорируйте интерьер и экстерьер своего дома
  • Выбирайте среди тысячи предметов мебели и аксессуаров.
  • Редактируйте любой объект, меняя его размер, цвет, расположение и высоту размещения на стенах.
  • Создавайте дубликаты своих любимых предметов с помощью функции копировать/вставить.
  • Используйте функцию отменить/повторить тогда, когда вы хотите вернуться обратно.
  • Используйте пипетку, чтобы найти существующий цвет в плане.
  • Вы также можете импортировать картинки как текстуру и использовать их в любом месте.
  • Наличие фотореалистичного 3D-рендеринга, благодаря которому можно просматривать свое творение в 3D в режиме реального времени, как если бы вы находились внутри него.
  • Увидьте свой дом, экстерьер и даже окрестности.
  • Любуйтесь дневным и ночным результатом, функция компаса покажет вам, где именно будет падать свет в разное время суток.
  • Импортируйте любой план и отобразите его на фоне своего проекта.
  • Благодаря совместимости с разными платформами вы можете экспортировать и продолжать свои проекты на других устройствах.
  • Делитесь своими проектами по электронной почте, через Dropbox, OneDrive и другие сервисы.
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