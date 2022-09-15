Tayasui Sketches для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,21 Мб
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Tayasui Sketches - приложение для рисования с наиболее реалистичными инструментами, дополненное большим количеством расширенных функций и минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом. Доступно множество вариантов инструментов, слоев и десятки дополнительных функций.

Присутствует широкий спсиок инструментов, включая Перо, Rotring, Фломастер, Кисть-перо, Масляная пастель, Сухие и мокрые акварельные кисти, Акриловая кисть, Распылитель, Инструмент "Область и заполнение", Шаблоны, Текст, Ластик, Резчик, Инструмент "Палец".

Возможности Tayasui Sketches:

  • Более 20 ультрареалистичных инструментов.
  • Импорт фото.
  • Невероятно реалистичные кисти для акварели по-мокрому.
  • Редактор кистей.
  • Пипетка цвета.
  • Экспорт и возможность поделиться.
  • Слои.
  • Поддержка стилуса.
  • Широкий список инструментов.
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Отзывы о программе Tayasui Sketches

Admin

Отзывов о программе Tayasui Sketches 1.3.14 пока нет, можете добавить...

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