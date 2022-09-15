Tayasui Sketches для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tayasui
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,21 Мб
Tayasui Sketches - приложение для рисования с наиболее реалистичными инструментами, дополненное большим количеством расширенных функций и минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом. Доступно множество вариантов инструментов, слоев и десятки дополнительных функций.
Присутствует широкий спсиок инструментов, включая Перо, Rotring, Фломастер, Кисть-перо, Масляная пастель, Сухие и мокрые акварельные кисти, Акриловая кисть, Распылитель, Инструмент "Область и заполнение", Шаблоны, Текст, Ластик, Резчик, Инструмент "Палец".
Возможности Tayasui Sketches:
- Более 20 ультрареалистичных инструментов.
- Импорт фото.
- Невероятно реалистичные кисти для акварели по-мокрому.
- Редактор кистей.
- Пипетка цвета.
- Экспорт и возможность поделиться.
- Слои.
- Поддержка стилуса.
- Широкий список инструментов.
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Отзывы о программе Tayasui Sketches
Admin
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