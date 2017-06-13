Metal for Facebook & Twitter для Android

Metal for Facebook & Twitter 7.9 для Android

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Описание Metal for Facebook & Twitter 7.9 для AndroidОписание   Скачать Metal for Facebook & Twitter 7.9 для AndroidСКАЧАТЬ (3,74 Мб) Скриншоты Metal for Facebook & Twitter 7.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Metal for Facebook & Twitter 7.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Metal for Facebook & Twitter 7.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Metal for Facebook & Twitter - бесплатный и функциональный клиент для общения в двух социальных сетях - Facebook и Twitter, которое предлагает пользователю такие полезные опции как уведомления, всплывающие окна и настраиваемые темы оформления.

Основные возможности Metal for Facebook & Twitter:

  • Общение в Facebook и Twitter.
  • Доступ к сообщениям, ленте новостей и уведомлениям.
  • Наличие удобной панели в строке уведомлений.
  • Просмотр групп, друзей онлайн, страниц.
  • Поддержка полноэкранного режима.
  • Работа через прокси-сервер.
  • Возможность выбора темы оформления и многое другое.
Скриншоты Metal for Facebook & Twitter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 117
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Metal for Facebook & Twitter

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