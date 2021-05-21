ВКонтакте Kate Mobile - удобный и простой в использовании мобильный клиент популярной социальной сети ВКонтакте, благодаря которому можно всегда оставаться на связи с друзьями, слушать любимую музыку и смотреть видеоролики.

Присутствует возможность выбирать тему оформления, работать с несколькими аккаунтами, настраивать размер шрифта, добавлять голосовые комментарии, синхронизировать контакты, получать уведомления о новостях и свежих сообщениях, поиск музыки, видео, друзей и многое другое.