ВКонтакте Kate Mobile для Android
|Оценка:
|4.15/5 голосов - 37
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|74 lite | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Kate Mobile
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 37 149 | Статистика
|Размер:
|4,75 Мб
|СКАЧАТЬ
ВКонтакте Kate Mobile - удобный и простой в использовании мобильный клиент популярной социальной сети ВКонтакте, благодаря которому можно всегда оставаться на связи с друзьями, слушать любимую музыку и смотреть видеоролики.
Присутствует возможность выбирать тему оформления, работать с несколькими аккаунтами, настраивать размер шрифта, добавлять голосовые комментарии, синхронизировать контакты, получать уведомления о новостях и свежих сообщениях, поиск музыки, видео, друзей и многое другое.
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Отзывы о программе ВКонтакте Kate Mobile
Александр про ВКонтакте Kate Mobile 34 для Android [17-03-2017]
Var_buck про ВКонтакте Kate Mobile 21.0 для Android [22-04-2016]
Почему на Microsoft не работает невидимка, она вообще есть?
2 | 3 | Ответить
Ines в ответ Var_buck про ВКонтакте Kate Mobile 49 lite для Android [20-01-2019]