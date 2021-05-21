ВКонтакте Kate Mobile для Android

Описание
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Оценка: 4.15/5 голосов - 37
Лицензия: Бесплатная
Версия:74 lite | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 37 149 | Статистика
Размер:4,75 Мб
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ВКонтакте Kate Mobile - удобный и простой в использовании мобильный клиент популярной социальной сети ВКонтакте, благодаря которому можно всегда оставаться на связи с друзьями, слушать любимую музыку и смотреть видеоролики.

Присутствует возможность выбирать тему оформления, работать с несколькими аккаунтами, настраивать размер шрифта, добавлять голосовые комментарии, синхронизировать контакты, получать уведомления о новостях и свежих сообщениях, поиск музыки, видео, друзей и многое другое.

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Отзывы о программе ВКонтакте Kate Mobile

Александр про ВКонтакте Kate Mobile 34 для Android [17-03-2017]

И музыку не воспроизводит так что хрень
2 | 2 | Ответить

Var_buck про ВКонтакте Kate Mobile 21.0 для Android [22-04-2016]

Почему на Microsoft не работает невидимка, она вообще есть?
2 | 3 | Ответить

Ines в ответ Var_buck про ВКонтакте Kate Mobile 49 lite для Android [20-01-2019]

ибо, прятаться не нужно...хорошим мужчинам)
3 | 2 | Ответить

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