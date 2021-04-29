Messenger Lite для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:137.0.0.4.115 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 827 | Статистика
Размер:11,55 Мб
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Messenger Lite - облегченная версия мессенджера от Facebook, которая отличается более высокой скоростью работы, потребляет меньше системных ресурсов и стабильно работает в тех регионах, где есть проблемы с доступом к интернету.

Возможности Messenger Lite:

  • Высокая скорость работы, меньшее потребление системных ресурсов.
  • Возможность отправлять текст, фотографии, стикеры и ссылки тем пользователям, кто использует Messenger, Messenger Lite или Facebook Lite.
  • Максимально экономное потребление ресурсов и объёма передаваемых данных.
  • Работает во всех сетях - предназначен для 2G-сетей и в районах с медленным или неустойчивым подключением к сети Интернет.
  • Работает на большинстве телефонов Android - можно использовать практически на любых Android-устройствах.
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