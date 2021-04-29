Messenger Lite для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|137.0.0.4.115 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 827 | Статистика
|Размер:
|11,55 Мб
|СКАЧАТЬ
Messenger Lite - облегченная версия мессенджера от Facebook, которая отличается более высокой скоростью работы, потребляет меньше системных ресурсов и стабильно работает в тех регионах, где есть проблемы с доступом к интернету.
Возможности Messenger Lite:
- Высокая скорость работы, меньшее потребление системных ресурсов.
- Возможность отправлять текст, фотографии, стикеры и ссылки тем пользователям, кто использует Messenger, Messenger Lite или Facebook Lite.
- Максимально экономное потребление ресурсов и объёма передаваемых данных.
- Работает во всех сетях - предназначен для 2G-сетей и в районах с медленным или неустойчивым подключением к сети Интернет.
- Работает на большинстве телефонов Android - можно использовать практически на любых Android-устройствах.
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Отзывы о программе Messenger Lite
Admin
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