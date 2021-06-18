TikTok для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|19.9.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TikTok PTE.ltd.
|Категории:
|Редакторы - Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 365 | Статистика
|Размер:
|93 Мб
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TikTok - отличное приложение для Android, которое позволяет создавать короткие ролики, где пользователи добавляют к своим видеоселфи всевозможные музыкальные треки, цитаты из популярных сериалов и фильмов и пр.
Идеи для творений делятся на несколько основных категорий: музыка, комедия, талант (песня, танец, оригинальный жанр и т.д.), мода и красота, видеоблог, животные. Доступно большое количество треков из различных категорий, включая клипы MTV VMA, а также комедийные фильмы, мультики и многое другое. Готовым результатом можно поделиться с друзьями в социальных сетях.
Ключевые особенности программы:
- Быстрое создание клипов.
- Большое количество треков из различных категорий.
- Возможность склеивать видео из разных фрагментов.
- Наличие разнообразных фильтров.
- Функция ускорения или замедления видео.
- Возможность поделиться результатом с друзьями в соцсетях.
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