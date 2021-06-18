TikTok - отличное приложение для Android, которое позволяет создавать короткие ролики, где пользователи добавляют к своим видеоселфи всевозможные музыкальные треки, цитаты из популярных сериалов и фильмов и пр.

Идеи для творений делятся на несколько основных категорий: музыка, комедия, талант (песня, танец, оригинальный жанр и т.д.), мода и красота, видеоблог, животные. Доступно большое количество треков из различных категорий, включая клипы MTV VMA, а также комедийные фильмы, мультики и многое другое. Готовым результатом можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Ключевые особенности программы: