TikTok для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:19.9.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 365 | Статистика
Размер:93 Мб
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TikTok - отличное приложение для Android, которое позволяет создавать короткие ролики, где пользователи добавляют к своим видеоселфи всевозможные музыкальные треки, цитаты из популярных сериалов и фильмов и пр.

Идеи для творений делятся на несколько основных категорий: музыка, комедия, талант (песня, танец, оригинальный жанр и т.д.), мода и красота, видеоблог, животные. Доступно большое количество треков из различных категорий, включая клипы MTV VMA, а также комедийные фильмы, мультики и многое другое. Готовым результатом можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Ключевые особенности программы:

  • Быстрое создание клипов.
  • Большое количество треков из различных категорий.
  • Возможность склеивать видео из разных фрагментов.
  • Наличие разнообразных фильтров.
  • Функция ускорения или замедления видео.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в соцсетях.
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