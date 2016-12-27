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Zona для Windows

Zona 1.0.7.9

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Описание Zona 1.0.7.9Описание   Скачать Zona 1.0.7.9СКАЧАТЬ (38,29 Мб) Скриншоты Zona 1.0.7.9Скриншоты (6)   Статистика Zona 1.0.7.9Статистика   Отзывы о Zona 1.0.7.9Отзывы (3)  
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4.55 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр. Теперь, если вы захотите насладиться любимой телепередачей или спортивной трансляцией, то необязательно иметь телевизор и спутниковую антенну - достаточно иметь доступ в интернет и эту программу. Удобно, что вы можете смотреть как онлайн вещание какого-либо канала, так и получить доступ к определенной передаче в режиме записи, т.е. если вы, например, пропустили финал футбольного турнира, то у вас есть возможность посмотреть матч в любое удобное время.

Все доступные категории вынесены на левую панель приложения: фильмы, сериалы, игры, телепередачи, ТВ-каналы, музыка, радио, спорт. Кроме этого, есть поисковая строка, несколько фильтров (жанр, рейтинг, страна и др.), что облегчает поиск нужного ресурса. Кстати, все имеющиеся файлы можно скачать на свой ПК, так что даже если не будет доступа в сеть, вы все равно сможете смотреть фильмы или играть в игры.

Каталог Zona постоянно обновляется, поэтому тут вы найдете как классику всех жанров, так и самые свежие и горячие новинки.

Основные возможности программы:

  • удобный поиск фильмов и сериалов с подборкой по вкусам,
  • онлайн просмотр и прослушивание телевидения и радио,
  • прослушивание музыки из социальной сети Вконтакте,
  • уведомления о выходе новых серий сериалов и фильмов,
  • описание фильмов и дополнительная интересная информация о них и др.
Что нового в Zona 1.0.7.9?
  • Исправление ошибок
Скриншоты Zona:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)20 / 3 370
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры

Отзывы о программе Zona

Ник про Zona 1.0.7.0 [26-03-2016]

Класс! Работает на медленных компьютерах быстрее Media Get! 5 звёзд! P.S. Работает на Windows XP!
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Никита про Zona 1.0.7.0 [26-03-2016]

Класс! В новой версии ускоренный запуск! Скачивание удобное! Был раньше Media Get, но тормозил ужас как! Zona лучше идёт на слабых ПК и по этому 5 звёзд.
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Алексей про Zona 1.0.7.0 [27-02-2016]

скачал предыдущую версию 1.0.6 так оно воще очень долго запускалась, а седня обновил так в окне проги все не порусски буквы все смешаные. так я скачал 1.0.7 переустановил и никаких проблем все работает отлично.
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