RadioClicker для Windows

RadioClicker 8.62.33

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Описание RadioClicker 8.62.33Описание   Скачать RadioClicker 8.62.33СКАЧАТЬ (3,48 Мб) Скриншоты RadioClicker 8.62.33Скриншоты (4)   Статистика RadioClicker 8.62.33Статистика   Отзывы о RadioClicker 8.62.33Отзывы (57)  
Оцените программу!
3.84 из 5, всего оценок - 291
  • Рейтинг программы - 3.84 из 5
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RadioClicker - Программа для прослушивания радиостанций и просмотра ТВ через интернет. В программе собраны практически все online-станции радио и ТВ вещающие на русском языке через сеть интернет. РадиоКликер с лёгкостью сделает запись любимой радиотрансляции.

RadioClicker имеет простой и удобный интерфейс, умеет работать в фоновом режиме, а также содержит ряд дополнительных функций.

Что нового в RadioClicker 8.62.33?
  • Добавлены новые радиостанции
Скриншоты RadioClicker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 113 060
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры

Отзывы о программе RadioClicker

VAL57 про RadioClicker 2015 8.49 [16-02-2015]

программа УСЛОВНО БЕСПЛАТНАЯ !!! Не надо ее причислять к бесплатным. Дорого, или нет - это другой вопрос. Не надо вводить в заблуждение людей...
| | Ответить

Борис про RadioClicker 2014 8.48.23 [14-11-2014]

Программа ерунда. несколько бесплатных станций, остальное плати. На самом деле бесплатная прога Radiocent в тысячу раз лучше
3 | 5 | Ответить

Anvide про RadioClicker 2014 8.47.19 [26-06-2014]

Программа отличная. Лучше пока не встречал. Именно то, что искал.
А по поводу платности: цена более чем приемлемая и разработчикам тоже ведь нужно кушать :). Сам купил лицензию.
Авторам данной программы всех благ и успехов в дальнейшем.
9 | 2 | Ответить

Андрей в ответ Anvide про RadioClicker 2015 8.49.27 [19-05-2015]

-сказали сам разработчик данной говнопрограммы).
не советую. постоянные ошибки программы, половину радиостанций не послушаешь, требует активации, тв не посмотришь
1 | 1 | Ответить

Серега в ответ Anvide про RadioClicker 2015 8.50.28 [02-11-2015]

Прога очень нравиться?поставил ее везде и друзьям тоже?тв и все работает как надо после полной активации постоянки?Разработчику большое спасибо
1 | | Ответить

Дмитрий про RadioClicker 2014 8.47.17 [26-04-2014]

Отличная программа! А кому не нравиться не покупайте и не качайте.

Меня все устраивает.
8 | 1 | Ответить

В про RadioClicker 2013 8.44.13 [06-01-2014]

Кусок говна,а не програмка.
1 | 10 | Ответить

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