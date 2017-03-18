RadioClicker - Программа для прослушивания радиостанций и просмотра ТВ через интернет. В программе собраны практически все online-станции радио и ТВ вещающие на русском языке через сеть интернет. РадиоКликер с лёгкостью сделает запись любимой радиотрансляции.
RadioClicker имеет простой и удобный интерфейс, умеет работать в фоновом режиме, а также содержит ряд дополнительных функций.
программа УСЛОВНО БЕСПЛАТНАЯ !!! Не надо ее причислять к бесплатным. Дорого, или нет - это другой вопрос. Не надо вводить в заблуждение людей... | | Ответить
Борис про RadioClicker 2014 8.48.23 [14-11-2014]
Программа ерунда. несколько бесплатных станций, остальное плати. На самом деле бесплатная прога Radiocent в тысячу раз лучше 3 | 5 | Ответить
Anvide про RadioClicker 2014 8.47.19 [26-06-2014]
Программа отличная. Лучше пока не встречал. Именно то, что искал.
А по поводу платности: цена более чем приемлемая и разработчикам тоже ведь нужно кушать :). Сам купил лицензию.
Авторам данной программы всех благ и успехов в дальнейшем. 9 | 2 | Ответить
Андрей в ответ Anvide про RadioClicker 2015 8.49.27 [19-05-2015]
-сказали сам разработчик данной говнопрограммы).
не советую. постоянные ошибки программы, половину радиостанций не послушаешь, требует активации, тв не посмотришь 1 | 1 | Ответить
Серега в ответ Anvide про RadioClicker 2015 8.50.28 [02-11-2015]
Прога очень нравиться?поставил ее везде и друзьям тоже?тв и все работает как надо после полной активации постоянки?Разработчику большое спасибо 1 | | Ответить
Дмитрий про RadioClicker 2014 8.47.17 [26-04-2014]
Отличная программа! А кому не нравиться не покупайте и не качайте.