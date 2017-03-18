RadioClicker - Программа для прослушивания радиостанций и просмотра ТВ через интернет. В программе собраны практически все online-станции радио и ТВ вещающие на русском языке через сеть интернет. РадиоКликер с лёгкостью сделает запись любимой радиотрансляции.

RadioClicker имеет простой и удобный интерфейс, умеет работать в фоновом режиме, а также содержит ряд дополнительных функций.