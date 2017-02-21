NETGATE Amiti Antivirus для Windows

NETGATE Amiti Antivirus 24.0.220.0

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Описание NETGATE Amiti Antivirus 24.0.220.0Описание   Скачать NETGATE Amiti Antivirus 24.0.220.0СКАЧАТЬ (23,89 Мб) Скриншоты NETGATE Amiti Antivirus 24.0.220.0Скриншоты (9)   Статистика NETGATE Amiti Antivirus 24.0.220.0Статистика   Отзывы о NETGATE Amiti Antivirus 24.0.220.0Отзывы (0)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
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NETGATE Amiti Antivirus - мощное антивирусное решение на основе движка ClamAV, которое способно обеспечить полноценную защиту системы и личных данных от всевозможных типов угроз: вирусов, троянов, шпионов, руткитов и другого нежелательного ПО в режиме реального времени.

Сразу хочется отметить качественно продуманный интерфейс антивируса, в котором все опции, функции и разделы грамотно распределены по соответствующим закладкам. В разделе Состояние вы найдете общую информацию о работе антивируса: последний анализ, обнаруженные угрозы, тип текущей защиты (web, память, анти-спам), статус обновления. Кстати, базы данных обновляются ежедневно, так что ни одна самая новая угроза не останется незамеченной.

На вкладке Сканирование вы найдете 4 режима: быстрый, полный, системный и выборочный. При этом для каждого режима можно устанавливать глубину сканирования: память, реестр, куки или просто сам жесткий диск. Все найденные угрозы можно сразу же удалить или переместить в карантин, для чего используются следующие вкладки  - Удаление, Карантин.

Если есть программы или службы, которым вы полностью доверяете, то внесите их в Белый список - это и ускорит сканирование и не будет вас отвлекать на ложное срабатывание. На вкладке Новости вы найдете данные о текущей версии своего антивируса и базы данных, а также узнаете о новых угрозах, добавленных в антивирусные сигнатуры.

В Настройках можно автоматизировать процесс проверки ПК по расписанию, настроить активные щиты, задать параметры анти-спама, указать механизмы взаимодействия при обнаружении вредоносного ПО и выставить другие параметры. В общем-то, NETGATE Amiti Antivirus весьма удобный и практичный антивирусный продукт, который обеспечит вам надежную цифровую безопасность, чем бы вы ни занимались на ПК.

Скриншоты NETGATE Amiti Antivirus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы15 дней работы
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 265
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе NETGATE Amiti Antivirus

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