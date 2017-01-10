Kaspersky Cleaner - бесплатная утилита от Kaspersky Lab, которая содержит несколько инструментов для оптимизации вашего ПК, а именно: очистка системы от мусора, восстановление параметров операционки, защита от сбора данных и удаление следов активности на компьютере.

При первом запуске вам будет предложено провести проверку всей системы сразу. В итоге вы получите отчет об обнаруженных проблемах, которые можно сразу же и исправить. Это самый простой способ оптимизации компьютера. При желании можно перейти в каждый раздел для более тонкой настройки.

Итак, с помощью этого приложения вы избавитесь от временных файлов, восстановите параметры ОС, которые влияют на ее функциональность, установите ограничения на использование персональных данных, почистите куки, историю, логи и т.д.

Если после оптимизации что-то в работе ПК пошло не так, то предусмотрен откат изменений из главного окна программы. В целом, Kaspersky Cleaner - удобны и простой в использовании продукт, который повысит безопасность и стабильность работы вашей машины.