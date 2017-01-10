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Kaspersky Cleaner для Windows

Kaspersky Cleaner 1.0.1.150 beta

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Описание Kaspersky Cleaner 1.0.1.150 betaОписание   Скачать Kaspersky Cleaner 1.0.1.150 betaСКАЧАТЬ (501 Кб) Скриншоты Kaspersky Cleaner 1.0.1.150 betaСкриншоты (8)   Статистика Kaspersky Cleaner 1.0.1.150 betaСтатистика   Отзывы о Kaspersky Cleaner 1.0.1.150 betaОтзывы (2)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Kaspersky Cleaner - бесплатная утилита от Kaspersky Lab, которая содержит несколько инструментов для оптимизации вашего ПК, а именно: очистка системы от мусора, восстановление параметров операционки, защита от сбора данных и удаление следов активности на компьютере.

При первом запуске вам будет предложено провести проверку всей системы сразу. В итоге вы получите отчет об обнаруженных проблемах, которые можно сразу же и исправить. Это самый простой способ оптимизации компьютера. При желании можно перейти в каждый раздел для более тонкой настройки.

Итак, с помощью этого приложения вы избавитесь от временных файлов, восстановите параметры ОС, которые влияют на ее функциональность, установите ограничения на использование персональных данных, почистите куки, историю, логи и т.д.

Если после оптимизации что-то в работе ПК пошло не так, то предусмотрен откат изменений из главного окна программы. В целом, Kaspersky Cleaner - удобны и простой в использовании продукт, который повысит безопасность и стабильность работы вашей машины.

Скриншоты Kaspersky Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 1 093
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Очистка диска

Отзывы о программе Kaspersky Cleaner

Шестаков Сергей Анатольев про Kaspersky Cleaner 1.0.0.106 beta [03-04-2016]

После установки и чистки реестра данной прогаммой пк стал тупить ,выключается 10 минут .такое впечатление что программа выполняет операции перед выключением .
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Сергей про Kaspersky Cleaner 1.0.0.106 beta [01-03-2016]

Если честно - что-то мне посказывает что дядя Женя опоздал с выпуском этой программы! Ccleaner и Vit Registry Fix не оставят Kaspersky Cleaner шансов. А ведь есть еще Reg Organizer и куча других программ...
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