ParkControl для Windows

ParkControl 1.2.1.6

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Описание ParkControl 1.2.1.6Описание   Скачать ParkControl 1.2.1.6СКАЧАТЬ (837 Кб) Скриншоты ParkControl 1.2.1.6Скриншоты (2)   Статистика ParkControl 1.2.1.6Статистика   Отзывы о ParkControl 1.2.1.6Отзывы (1)  
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4.85 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего компьютера при разной нагрузке. Тут доступна регулировка таких опций как:

  • парковка AC, парковка DC - минимальное число ядер (в %), которые должны оставаться незапаркованными (активными),
  • частота пересчета AC, частота пересчета DC - минимальная частота центрального процессора (в %).

По умолчанию в программу уже встроено 9 основных режимов работы центрального процессора: высокая производительность, оптимизированный, сбалансированный, экономия энергии, игровой режим и т.д. Для каждого из них установлены свои показатели параметров в процентном соотношении. При желании вы можете их изменить, передвинув бегунок или прописав новые цифры.

В качестве дополнительной информации отображается частота процессора, количество его ядер и текущий статус припарковки.

Что нового в ParkControl 1.2.1.6?
  • Добавлено уведомление в системном трее об изменении режима управления питанием, в том числе другими процессами.
Скриншоты ParkControl:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)371 / 18 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
 Программа ParkControl отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе ParkControl

герман про ParkControl 1.1.3.2 [13-11-2016]

очень помогло
7 | 16 | Ответить

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