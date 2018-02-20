NAPS2 для Windows

NAPS2 5.7.0

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Описание NAPS2 5.7.0Описание   Скачать NAPS2 5.7.0СКАЧАТЬ (1,57 Мб) Скриншоты NAPS2 5.7.0Скриншоты (6)   Статистика NAPS2 5.7.0Статистика   Отзывы о NAPS2 5.7.0Отзывы (3)  
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4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) - очень удобная оболочка для сканирования документов и сохранения их в формат PDF или в виде графического изображения (bmp, gif, tif, jpg, png и др.). Программа позволяет создавать несколько профилей сканирования в зависимости от требуемых параметров качества отсканированного файла. Поддерживается и пакетное сканирование, что удобно при работе с большим объемом документов.

Настройка выходных параметров PDF-документа достаточно гибкая: тут можно указывать и название, и автора, и тему, и ключевые слова, задействовать шифрование (пароль владельца и пароль пользователя), управлять допуском к файлу (печать, изменение, копирование и пр.).

Важно, что этот инструмент содержит модуль распознавания текста: вы можете использовать функцию OCR (оптическое распознавание текста) для добавления поиска в создаваемых PDF-файлах (русский язык поддерживается).

Кроме непосредственно сканирования, NAPS2 позволяет загружать ранее сохраненные изображения и PDF-файлы. Кстати, для изображений доступны некоторые элементы редактирования: обрезка, яркость, контраст, вращение, отражение.

Конечно, для того чтобы начать сканирование у вас должено быть установлено и подключено к ПК само устройство сканера. Если это сделано, то данный менеджер сделает процесс сканирования простым, удобным и приятным.

Скриншоты NAPS2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 5 665
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Распознавание
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Отзывы о программе NAPS2

todip про NAPS2 5.3.1 [04-02-2018]

Хорошая программа!
Благодаря поддержке OCR, бесплатная замена Fine Reader. Сканируешь документ в PDF, копируешь текст и вставляй куда необходимо. Качество распознания конечно намного хуже, но это расплата за бесплатность.
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Виталий про NAPS2 5.1.1 [20-04-2016]

Отличная программа для пакетного сканирования документов то что надо!!
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apn138 про NAPS2 4.7.2 [13-03-2016]

Прекрасная программа!
Очень удобная портативная. С флешки запустил и на нее же сосканировал.
Настаивается разрешение, пакетное сканирование и многое другое.
Перед работой в начале конечно нужно прописать в системе сканер.
Большое спасибо разработчикам!
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