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Twilight для Android

Twilight 6.9 для Android

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Описание Twilight 6.9 для AndroidОписание   Скачать Twilight 6.9 для AndroidСКАЧАТЬ (4,31 Мб) Скриншоты Twilight 6.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Twilight 6.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twilight 6.9 для AndroidОтзывы (1)  
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Twilight - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое адаптирует экран вашего девайса под время суток, отфильтровывая голубой спектр на телефоне или планшете после захода солнца и защищает глаза мягким и приятным красным фильтром. Интенсивность фильтра плавно настраивается относительно солнечного цикла и основывается на времени местного заката и восхода.

Недавние исследования доказывают, что восприятие голубого света перед сном могут расстроить ваши природные (циркадные) ритмы и вызвать невозможность заснуть.

Причина в фоторецепторах глаз, называемых Меланопсин. Этот рецептор чувствителен к узкой полосе голубого цвета в диапазоне 460-480 нм, который влияет на производство Мелатонина - гормона, ответственного за ваши здоровые циклы засыпания-пробуждения.

В экспериментальных научных исследованиях был показан среднестатистически человек, читающий со смартфона или планшета в течении нескольких часов перед сном, что вызвало задержку сна примерно на час.

Скриншоты Twilight:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 139
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Здоровье

Отзывы о программе Twilight

kreg7922 про Twilight 5.9 для Android [20-03-2016]

I have twilight Pro version. Need you?
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