Twilight - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое адаптирует экран вашего девайса под время суток, отфильтровывая голубой спектр на телефоне или планшете после захода солнца и защищает глаза мягким и приятным красным фильтром. Интенсивность фильтра плавно настраивается относительно солнечного цикла и основывается на времени местного заката и восхода.

Недавние исследования доказывают, что восприятие голубого света перед сном могут расстроить ваши природные (циркадные) ритмы и вызвать невозможность заснуть.

Причина в фоторецепторах глаз, называемых Меланопсин. Этот рецептор чувствителен к узкой полосе голубого цвета в диапазоне 460-480 нм, который влияет на производство Мелатонина - гормона, ответственного за ваши здоровые циклы засыпания-пробуждения.

В экспериментальных научных исследованиях был показан среднестатистически человек, читающий со смартфона или планшета в течении нескольких часов перед сном, что вызвало задержку сна примерно на час.