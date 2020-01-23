Google Play Store 18.3.24-all 288734092 для Android
Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта Google, который включает в себя набор сервисов для функционирования и
CPU-Z 1.33 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
Android Assistant 23.53 для Android
Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит
Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения
AIDA64 1.65 для Android
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда
Android System Info 1.26.2 для Android
Android System Info – показывает полную информацию об аппарате. Тут вы узнаете подробности про «систему-на-чипе», дисплее (диагональ, разрешение), беспроводные