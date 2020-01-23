Greenify для Android

Greenify 4.7.5 для Android

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Описание Greenify 4.7.5 для AndroidОписание   Скачать Greenify 4.7.5 для AndroidСКАЧАТЬ (3,94 Мб) Скриншоты Greenify 4.7.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Greenify 4.7.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Greenify 4.7.5 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Greenify - полезное приложение для ANdroid-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь может существенно увеличить время автономной работы устройства и повысить его производительность.

Это достигается путем выявления приложений потребляющих слишком много оперативной памяти или ресурсов аккумуляторной батареи, после чего их можно отправить в режим гибернации («спящий» режим), в котором потребление ресурсов сводится к минимуму. Следует отметить наличие в Greenify функции автоматической гибернации (для Android 4.1 и выше), который активируется через несколько минут после отключения экрана.

В настройках Greenify можно включать/отключать уведомления, задавать алгоритм действий для системных приложений, активировать функцию отслеживания пробуждений и многое другое.

Greenify
Greenify
Greenify
Greenify
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 677
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе Greenify

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